”Gissar att det är storyn ni skriver”

Johansson släppte in alla tre straffarna och det avgjorde matchen.

Men han fick stöd av landsmannen och Colorados lagkapten, Gabriel Landeskog.

– Jonas svarade för några riktigt stora räddningar under förlängningen. Och de där två första målen i matchen ska inte han lastas för, det får utespelarna på isen ta på sig. Jag var en av dem, sa Landeskog under sin presskonferens efter matchen.

Med fyra raka mål vände Colorado 0-2 till 4-2 och hade ledningen drygt fem minuter in i den tredje perioden.

Men inom loppet av drygt två minuter gjorde Arizona två mål och utjämnade.

Så matchen gick till förlängning.

”Inget fel på vårt powerplay”

Det var två saker som debatterades under eftersnacket hos tv-kanalen Altitude Sports, som sänder Avalanches matcher.

Dels det två minuter långa powerplay, som Colorado hade under förlängningen där man matchade lagets fyra bästa spelare stenhårt. Men Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, Gabriel Landeskog tillsammans med backstjärnan Cale Makar kunde inte få hål på Coyotesmålvakten Adin Hill.

– Det är inget fel på vårt powerplay även om jag gissar att det är storyn ni ska skriva nu. Vi hade några bra lägen och skott, men Hill gjorde ett antal kvalificerade räddningar. Det är inget mer med det, svarade Landeskog när frågan dök upp om ineffektiviteten i förlängningen.

Det andra heta samtalsämnet i eftersnacket hos Altitude Sports var Jonas Johanssons debut.

– Han fick en tuff start med två tidiga baklängesmål, men jag tycker att han kämpade sig tillbaka in i matchen och gjorde några viktiga räddningar. Men han stod nog där under förlängningen och bad till högre makter att lagets superstjärnor, som var inne på isen i powerplay, skulle skicka in det där avgörande målet och ge honom en seger i debuten, sa förre Coloradobacken John Michael Liles.

– Jag tror att Johansson är mycket bättre än vad han fick visa i kväll och jag hoppas att han får chansen att starta en match snart igen, fortsatte Liles.

”Tycker synd om Johansson”

En annan före detta NHL-spelare, Mark Rycroft, sa så här:

– Jag tycker synd om Jonas Johansson. Speciellt när han släppte in alla tre straffarna.

Johansson räddade 28 skott, varav tre under förlängningen, där Phil Kessel hade Coyotes bästa chans med ett friläge.

Gabriel Landeskog gjorde sitt 10:e mål för säsongen när han reducerade till 1-2 i powerplay med fem minuter kvar av den första perioden.

Han hade också en assist i matchen och är nu uppe i 27 poäng efter 29 matcher.

Toppkedjan med MacKinnon, Landeskog och Rantanen producerade 10 poäng i form av 3 mål och 7 assist.

Hos Arizona hade Johan Larsson en målgivande passning.

Straffskyttarna som överlistade Jonas Johansson var i tur och ordning Nick Schmaltz, Conor Garland och Christian Dvorak.