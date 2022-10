Går ner på ett knä – sen blir allt helt fel

Den stora snackisen efter torsdagens NHL-omgång har inte med hockey att göra. Eller åtminstone inte med det som hände på isen.

För showen stals i stället av en man och en kvinna på läktaren, som har fått sociala medier att gå i taket.

Direktsända tv-bilder från matchen visar nämligen hur paret först är med i ”Kiss cam” där man förväntas kyssa personen bredvid sig. Mannen tar då plötsligt av sig sin tröja och har orden ”PLZ SAY YES YES YES” skrivet på sitt bara bröst.

Sedan går han ner på ett knä och håller upp en ring.

Kvinnans reaktion blev dock inte den önskade.

Frieriet filmades – har fått stor spridning

”Tjejen reste sig upp och gick. Hon bara gick. Och Panthers gjorde mål. Man kan inte hitta på sånt här”, skriver NHL-reportern Dan Rosen på Twitter.

En annan supporter filmade hela förloppet och klippet hann få hundratusentals visningar på bara några timmar.

Bilderna visar också att efter det misslyckade frieriet där kvinnan stormade ut gick mannen tillbaka till sin plats, satte sig ner och tog en klunk av sin öl.

