Framtiden osäker – då gjorde Rask mål

Efter att ha fått sparsamt med istid under sina senaste två framträdanden i Minnesota Wild matchades Rask nu med Marcus Foligno och Jordan Greenway.

Det gav svensken närmare 14 minuters istid och han tackade för förtroendet med ett vackert mål.

Fullträffen kom efter två minuter av den sista perioden och det var Victor själv som satte fart på attacken genom mittzonen med en framspelning till kedjekamraten Marcus Foligno.

Sedan störtade Victor in över den offensiva blå linjen och avlossade ett direktskott från toppen av den vänstra cirkeln när passningen kom från Foligno och kunde till sin glädje se pucken flyga in under plockhandsken på målvakten Anthony Stolarz.

Getzlaf: ”Vi ska inte skylla på det”

Anaheim lyckades reducera två gånger, men var aldrig nära att hota Minnesota den här kvällen i Xcel Energy Center. Ducks kom till nedsläpp utan anfallsstjärnan Troy Terry (Covid-19) och Sonny Milano skadades i den första perioden och utgick.

Men lagkaptenen Ryan Getzlaf sökte inga ursäkter.

– Alla lag har det tufft nu med skador och pandemin. De (Minnesota) saknade väl tre ordinarie backar, men ersättarna kom in och gjorde sitt jobb, så vi ska inte skylla på att vi saknade några killar. Vi var inte tillräckligt bra, helt enkelt. Vi saknade energi, sa Getzlaf.

Minnesotas förstakedja med Kirill Kaprizov, Mats Zuccarello och Ryan Hartman gjorde 7 poäng, 3 mål och 4 assist, och dominerade tillställningen.

Victor Rask har spelat 23 matcher den här säsongen och svarat för 11 poäng, 5 mål och 6 assist, och är +5.

Men han har inte fått tränaren Dean Evasons förtroende och varit in och ut i laguppställningen.

Skador på Joel Eriksson Ek och Jared Spurgeon har öppnat för Victor Rask och i nattens match visade han att han kan leverera.