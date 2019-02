Förvånar fortfarande ”Bäckis”: ”Fantastisk”

Precis som så många gånger tidigare ”bombade” den 33-årige ryssen in pucken från den vänstra tekningscirkeln.

Han gjorde 1-0 och 3-0 med identiska skott i power play.

Så frågan till Bäckström, som kan sin ”Ovie” bättre än någon annan i NHL, är den givna:

Blir du aldrig förvånad över att ingen lyckas hitta ett sätt att stoppa honom från de där direktskotten?

– Klart att man är lite förvånad att lag inte har lärt sig, men samtidigt har han en fantastisk förmåga att få igenom skotten hela tiden. Han träffar målet i stort sett varje gång och han snittar säkert sex-sju skott per match. Och han avlossar dem oftast från samma position. Han är livsfarlig när han får pucken där på kontoret, så den assisten tar jag, säger Bäckis om sin poäng i nattens match.

”Oerhört svårt att försvara sig mot skottet”

Får han någon meter fritt att skjuta så sitter den?

– Ja, det är oerhört svårt att försvara sig när han får tid på sig och inte heller lätt att kliva i vägen heller för det är väldigt hårda skott.

Ni hade en 1-0-ledning i Anaheim i söndags också, men då lyckades ni inte koppla ett grepp om matchen. Vad gjorde ni annorlunda ikväll?

– Jag tycker att vi spelade tajt och bra i 50 minuter, ett bättre system helt enkelt än kvällen före. Det var bara under de sista tio som de fick lite press och kunde komma närmare med två mål.

NATTENS NHL-RESULTAT Los Angeles–Washington 2–3 (0–2, 0–1, 2–0) Los Angeles: Alex Iafallo, Ilja Kovaltjuk. Målvakt:: Jack Campbell 85,7 procent. Washington: Alex Ovetjkin 2 (Niicklas Bäckström 1), Brett Connolly (André Burakovsky). Målvakt: Pheonix Copley 92,9 procent. San Jose–Boston 5–6 e förl (1–3, 3–1, 1–1, 0–1) San Jose: Joe Thornton 3 (Marcus Sörensen 1), Joe Pavelski, Logan Couture. Målvakt: Martin Jones 70,0 procent. Boston: Torey Krug, Zdeno Chara, Karson Kuhlman, Jake DeBrusk, Chris Wagner, Charlie McAvoy. Målvakt: Tuukka Rask 86,8 procent. Colorado–Vegas 3–0 (1–0, 1–0, 1–0) Colorado: Tyson Jost, Andrew Agozzino (Gabriel Landeskog), Matt Calvert. Målvakt: Semjon Varlamov 100 procent. Vegas: Målvakt: Malcolm Subban 92,1 procent. Chicago–Ottawa 8–7 (5–4, 2–1, 1–2) Chicago: Alex DeBrincat 3, Patrick Kane, Dylan Strome, Brandon Saad, Gustav Forsling (3), Jonathan Toews. Målvakter: Collin Delia 70,0 procent, Cam Ward 85,7 procent. Ottawa: Thomas Chabot 2 (Magnus Pääjärvi 1), Colin White 2, Bobby Ryan, Rudolfs Balcers, Mark Stone. Målvakter: Craig Anderson 86,7 procent, Anders Nilsson 66,7 procent. Columbus–Tampa Bay 1–5 (0–2, 0–1, 1–2) Columbus: Lukas Sedlak. Målvakt: Joonas Korpisalo 75,0 procent. Tampa Bay: Nikita Kutjerov 2, Brayden Point 2, Steven Stamkos. Målvakt: Andrej Vasilevskij 97,5 procent. Calgary–Arizona 5–2 (1–0, 2–2, 2–0) Calgary: Derek Ryan, Mark Giordano (Rasmus Andersson), Austin Czarnik (Andersson), Michael Frolik (Elias Lindholm, Mikael Backlund), Mikael Backlund (14) (Lindholm). Målvakt: Mike Smith 93,1 procent. Arizona: Conor Garland, Jordan Weal (Oliver Ekman–Larsson). Målvakt: Calvin Pickard 87,5 procent. Visa mer Visa mindre

Brett Connolly stod för Washingtons 2-0-mål efter förarbete av André Burakovsky.

– Ja det var skönt att se den gå in. Jag hade inget bra läge själv för skott, så jag skickade in pucken på kassen och han styrde snyggt in den, säger Burra efteråt.

Washington möter Toronto härnäst

Regerande Stanley Cupmästarna har ett stabilt läge i tabellen, men känner flåset underifrån då Pittsburgh bara är fyra poäng efter.

– Det är tajt i tabellen, så det här var två oerhört viktiga poäng för oss, menar Burakovsky.

Capitals reser under tisdagen från Los Angeles till Toronto, där man tar sig an Maple Leafs på torsdag kväll.

Sedan väntar ett stopp i Buffalo på lördag innan man återvänder hem till den amerikanska huvudstaden. direkt efter matchen för att ta emot New York Rangers där på söndag.