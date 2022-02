Forsbergs nya succé – med dubbla mål i natt

I den taktiken ingick att smälla på Oliver Ekman-Larsson så ofta som möjligt.

Han var en ständig måltavla för Nashvillespelarna och fick ta emot den ena tacklingen efter den andra.

Men det hindrade inte Oliver från att göra ett snyggt mål. Med en så kallad ”Spinorama” kvitterade han till 2-2 i slutminuterna av den första perioden.

Han tog emot en passning från Brock Boeser strax innanför den offensiva blå linjen och snurrade ett halvt varv samtidigt som han skickade i väg pucken mot kassen, där Predatorsmålvakten Juuse Saros överraskades av skottet och inte lyckades förflytta sig tillräckligt mycket i sidled.

Men Filip Forsberg, som tidigare under den första perioden hade styrt in 2-1-målet, bjöd på sin specialare drygt tre minuter in i den andra perioden.

Placerad i den vänstra tekningscirkeln klippte han till direkt i powerplay när passningen kom från Roman Josi och där hann inte Thatcher Demko med i Vancouverkassen.

Forsberg har gjort mål i fyra raka matcher och har på de omgångarna svarat för 8 poäng, 5 mål och 3 assist.

Han ligger på 8:e plats i NHL:s målliga, som toppas av Chris Kreider, NY rangers, med sina 33 fullträffar.

Bara två spelare bättre

Men om man räknar Forsbergs målsnitt per match, som är 0,73, så är det bara två spelare i ligan som är bättre.

Leon Draisaitl, Edmonton, har ett snitt på 0,76 och Torontos Auston Matthews är tvåa på 0,74. Allt enligt NHL Network.

Filip har gjort sina 24 mål på bara 33 matcher.

– Det ska bli skönt med några dagars ledighet nu under All Staruppehållet, men det gäller att vi kommer tillbaka lika taggade och skärpta när ligan kör i gång igen, sa Filip efter nattens seger.

Predators är inte i farten igen förrän nästa tisdag.

Man är ett av de lag som överraskat mest i NHL den här säsongen. Nashville ligger på andra plats i tabellen för Central division och ser ut att vara på väg mot slutspel i vår.

Mattias Ekholm var delaktig i 4-2-målet tidigt i den tredje perioden. Det var efter en retur på Ekholms skott, som Tanner Jeannot kunde trycka in pucken.