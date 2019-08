Han har ägnat sommaren åt semester och försäsongsträning hemma i Leksand.

– Det enda positiva med vårt snabba uttåg ur slutspelet i våras var väl att det gett oss extra ledighet den här sommaren. Nu är det revansch som gäller och jag hoppas och tror att alla i laget tänker så. Att alla utnyttjat möjligheten till återhämtning, menar Filip.

En hockeykarriär går fort och Forsberg laddar nu inför sin åttonde säsong i NHL, den femte i rollen som en nyckelspelare i Nashville.

– Ja, det gäller att ta tillvara på chansen och ge allt. Jag är lyckligt lottad som spelat i ett lag som gått till slutspel de senaste fem åren. Alla får inte den möjligheten.

Finns det något som säger att ni inte ska kunna slåss om Stanley Cup i vinter?

– Nej, absolut inte. Grundfilosofin i Nashville är att vi är tillräckligt bra för att gå hela vägen. Men vi måste ta det där sista steget nu.

Ni har bra målvakter, ett av ligans bästa försvar och en vass forwardsuppsättning?

– Det finns ingen svag punkt egentligen. Så det finns inga ursäkter. Det är upp till oss i laget att leverera.

Nashville trejdade bort PK Subban

Ni trejdade bort backstjärnan P.K. Subban nu i sommar och kontrakterade centern Matt Duchene, vad betyder det för slagstyrkan?

– Subban är en energispelare och en skicklig back, som också tillför mycket utanför isen med sin personlighet. Men man ska få in alla under lönetaket och vi hade ett behov av att förstärka offensiven. Där blir Duchene ett fantastiskt tillskott. Han har bra spelsinne, är en duktig skridskoåkare och målskytt och gör en poäng i snitt per match. Med honom och Ryan Johansen har vi två av ligans bästa centerforwards.

Vem ska du och Viktor Arvidsson spela med i höst?

– Det vet jag inte ännu. Vi får se under träningslägret vilka tankar tränarteamet har. De är båda fantastiska centrar och bakom dem har vi också Calle (Järnkrok), Kyle Turris och Nick Bonino, så det ser verkligen bra ut på den positionen.

Du har nått 25 mål under vart och ett av de fem senaste åren även när du senast bara spelade 64 matcher på grund av skador?

– Det är jag nöjd med. Fjolåret började fantastiskt bra, men sedan var det lite upp och ned. Jag ska försöka göra en bättre säsong nu. Får jag bara vara skadefri, så ska det gå. Fingerskadan förstörde lite av den förra säsongen.

Vad behöver du förbättra?

– Snabbheten. Speed är väl inte min styrka och det går snabbare nu ute på isen än någonsin tidigare i NHL. Se bara på de nya stjärnor, som kommit in i ligan. De spelar i otroligt hög fart och vi har inte sett slutet på den utvecklingen, så snabbheten har jag jobbat på i sommar.

Forsberg har laddat hemma i Leksand

Var har du sommartränat i år?

– Jag har kört två dagar i veckan med Leksand, vilket är ett litet annat upplägg än tidigare år då jag tränade med dem varje dag. Men jag är i arenan dagligen och jobbar med Leksands fystränare Tommy Fredriksson, så det är inte så stor skillnad mot tidigare år.

Var du överraskad över att St. Louis gick och vann Stanley Cup?

– Både och. St. Louis var ett av favoritlagen när den förra säsongen började, men sedan låg de ju där de låg i januari och inte många trodde på dem. Men de är ett tungt lag att möta. Vi, St. Louis och Winnipeg låg alla på samma poäng med en omgång kvar av grundserien, så det är en jäkla tuff division vi tillhör. Bara att ta sig till play off är en kamp. Lönetaket har gjort att det inte längre är som förr när de bästa lagen flög igenom de första två omgångarna av play off på 90-talet. Nu är det kanske tjugofem lag, som är med och slåss om play slutspelsplatserna.

Till sist, vad hände mot Dallas i åttondelsfinalen i våras där de vann med 4-2 i matcher?

– Vi var inte tillräckligt bra i den sex matcher långa matchserien mot Dallas, helt enkelt. Så det var surt. Men Dallas är ett väldigt bra lag. Revanschlusten är otroligt stor. Vi har ett tillräckligt bra lag för att slåss om mästartiteln. Absolut, säger Filip Forsberg.