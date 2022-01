Forsberg klättrar i målligan: ”Är skoj”

Efter en tung start i höstas har Nashville hittat formen och vunnit tio av de senaste 12 matcherna. Laget toppar nu NHL:s Central division.

– Nashville har en tuff tränare i John Hynes, som kräver högt tempo i allt man gör under träningarna och det börjar betala sig. Det är ett lag utan superstjärnor, men jobbiga att möta då de kör i full fart i byte efter byte, kommenterade förre NHL-spelaren Mike Johnson i expertpanelen hos NHL Network i samband med nattens omgång.

Själv vill Filip inte välja några stora ord över sin mål- och poängproduktion just nu.

– Jag har bra kemi med mina kedjekamrater Mikael Granlund och Matt Duchene och försöker skjuta pucken mycket, så det är bra, säger han.

Filips fullträffar i natt var lysande exempel på hur farlig han är när han kommer in i skottsektorn eller med fart på kassen.

Svenskduon matchens lirare

Han gav Predators ledningen knappt tre minuter in i den andra perioden med ett hårt handledsskott i full fart från toppen av skottsektorn efter en fin framspelning från Granlund.

Forsbergs andra mål för kvällen i T-Mobile Arena kom efter 6.08 minuter av den tredje perioden.

Han gjorde en rush upp längs vänsterkanten och uppvaktades av Vegas backstjärna Alex Pietrangelo. Filip väntade in Pietrangelo för att sedan plötsligt lägga in en högre växel och rycka förbi honom och in på kassen, där han med några dragningar lurade bort Logan Thompson och lade in pucken med en backhand.

Målet betydde ledning med 3-0 för Nashville.

William Karlsson reducerade sex minuter senare och var sedan med och spelade fram Shea Theodore till 2-3-målet med knappt två minuter kvar.

Men Nashville höll undan och plockade hem båda poängen.

Forsberg och Karlsson utnämndes till matchens två bästa spelare före Predatorsmålvakten Juuse Saros, som svarade för 41 räddningar.