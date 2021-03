Robin Lehner har missat stora delar av NHL-säsongen med sitt Vegas Golden Knights. Närmare bestämt har målvakten missat 17 matcher sedan den 7 februari. Anledningen bakom frånvaron har länge varit okänt och det har spekulerats i att Lehner tvingats uppsöka vård för sin mentala hälsa. Det är spekulationer som 29-åringen har noterat.

– Ja, jag har hört det. Men jag är inte direkt imponerad över sådana rykten. Jag tycker att jag har varit tillräckligt ärlig med det och om jag skulle få problem igen så skulle jag naturligtvis vara ärlig och öppen med det, säger Robin Lehner under en digital pressträff.

”Tycker det är viktigt att säga”

Men det finns en förklaring. Robin Lehner berättar själv att han åkte på en hjärnskakning, och som bekant är det inte särskilt vanligt att en klubb går ut med att en spelare har fått en hjärnskakning. Klubbens beslut är befogat, tycker Lehner.

– Att jag går ut och berättar att jag har haft en hjärnskakning är för att jag vill bli kvitt med rykten om min mentala hälsa. Det är bara därför.

– Jag tycker att det är viktigt att säga det eftersom jag har hört att ”han kanske åkt på rehab igen”, men så är inte fallet.

Det var hösten 2018 som Robin Lehner gick ut offentligt och berättade om sin mentala ohälsa och kampen mot sjukdomen. 29-åringen berättade i en lång och ärlig text som publicerades i The Athletic om hur han efter säsongen sökte in sig till rehabilitering för sin egen och för sin familjs skull. Samma höst led han även av självmordstankar. Lehner utsågs 2020 till en av de 100 mest inflytelserika personerna i hockeyvärlden, enligt branschtidningen The Hockey News.