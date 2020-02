Själv säger Daniel och Henrik att de inte riktigt orkar titta så långt framåt.

Man måste ha varit ”pensionerad” från aktivt spel i tre år innan man kan bli aktuella för inval i HHOF i Toronto.

Det här är andra säsongen sedan Sedinarna spelade sin sista match i NHL våren 2018.

SportExpressen var under onsdagen i kontakt med både Peter Forsberg och Nicklas Lidström för att höra hur de ser på Danne och Henkes karriärer och chanser att komma in i Hockey Hall of Fame.

Peter Forsberg är precis som Markus Näslund stolt över den hockeyresa Daniel och Henrik Sedin gjort med tanke på deras bakgrund från Örnsköldsvik och Modo Hockey.

– Jag har spelat med dem i Modo och vunnit OS-guld ihop med Danne och Henke i Tre Kronor. Och jag har spelat mot dem i NHL, så jag vet hur bra de var. De är så välförtjänta av alla hyllningar nu när de får sina tröjor upphissade i taket i Vancouver, säger Foppa.

Fyra svenskar invalda i Hall of Fame

Foppa hoppas att tvillingarna Sedin gör honom, Börje Salming (1996), Mats Sundin (2012) och Nicklas Lidström (2015) sällskap i Hockey Hall of Fame så småningom.

– I mina ögon är de självklara att komma in där, menar Forsberg.

Tre svenska spelare har vunnit poängligan och belönats med Art Ross Trophy i NHL genom åren.

Foppa var först 2003 och sedan kom Henrik Sedin 2010 och Daniel Sedin 2011 och gjorde om bedriften.

– Det är ganska fantastiskt att tre spelare, som är uppväxta och hockeyfostrade i lilla Övik nått den framgången. Och Markus var också nära att ta hem poängligan, säger Foppa.

Nicklas Lidström: ”De var väldigt svåra att möta”

Han har också en annan länk till tvillingarna Sedin, då ofta ställt upp i Foppas och Markus Näslunds uppvisningslag IceBreakers och spelat in pengar till behövande barn och ungdomar i Västernorrland.

– De har alltid visat ett stort hjärta och ställt upp i välgörenhetssammanhang både i Övik och Vancouver, säger Foppa.

Nicklas Lidström ger den här kommentaren om Daniel och Henrik Sedin:

– De hade det väldigt tufft i början av deras karriärer, men de var starka mentalt och tog sig igenom det. De var väldigt svåra att möta för de visste var de hade varandra på isen hela tiden., säger Lidas.

Fyrfaldige Stanley Cupmästaren Lidström upplevde som alla andra backar i NHL problemet att få stopp på de samspelta bröderna.

– De var duktiga på att skydda pucken och vänta till bästa läget att passa den. De har båda varit i toppen av NHL:s poängliga och presterat bra under många år, då de haft en massa press på sig hela tiden. Jag tror att de kommer att vara kandidater och bli invalda i HHOF så småningom.