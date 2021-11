Femte raka förlusten: ”Den var katastrofal”

Det var befogad kritik, då Avalanche gjorde tre mål i powerplay och sedan fastställde Gabriel Landeskog slutresultatet i tom kasse med elva sekunder kvar.

Vancouver Canucks är mästare på att ställa till det för sig just nu.

Man hade vänt 0-1 till en 2-1-ledning i början av den tredje perioden när raset kom.

Och det var självförvållat.

Bara 49 sekunder efter Tucker Poolman 2-1-mål drog Alex Chiasson på sig en onödig utvisning för armbågstackling, vilket gav Nazem Kadri chansen att kvittera.

Sedan dröjde det bara 43 sekunder innan unge backstjärnan Quinn Hughes tappade humöret sedan han utsatts för en regelrätt tackling och jagade ifatt Coloradobacken Samuel Girard för att crosschecka honom så hårt att klubban gick av.

När Hughes satt i utvisningsbåset passade Cale Makar på att göra 3-2 för Avalanche. Det var kvällens tredje powerplaymål av gästerna och hoppet om en glad kväll i Rogers Arena sjönk avsevärt för hemmafansen.

Man plockade ut målvakten Thatcher Demko under slutminuterna i jakten på en kvittering, men ett nytt misstag av Quinn Hughes kostade ett nytt baklängesmål.





Hughes hämtade pucken nere i egen zon och försökte sig på ett snabbt uppspel några decimeter över isen, men Mikko Rantanen plockade elegant ned pucken och kunde i nästa sekund servera Landeskog ett kanonläge ute till vänster.

Svensken hade fritt fram att lägga in pucken i den tomma kassen, det var hans 6:e mål i höst. Han hade också en assist tidigare i matchen.

– Arbetsinsatsen och spelet var bättre än under de senaste matcherna, men Canucks är usla på att döda utvisningar och det kostade ännu en match, summerade John Garrett.

Med Nathan MacKinnon långtidsskadad har Mikko Rantanen fått ta över centerrollen i Avalanches förstakedja med Landeskog och J-T. Compher.

– Rantanen är så talangfull att han kan växla från ytterforward till center utan problem. Titta bara på hans insats ikväll med ett mål och två assist, kommenterade Mike Kelly i expertpanelen hos NHL Network efter matchen.

Kelly sågade också Vancouverspelarnas bristande disciplin.

– Man dominerade spelet i fem mot fem under stora delar av matchen, men ställde till det med misstag och dålig disciplin. Canucks behövde verkligen en vinst ikväll efter den katastrofala turnén senast med tre raka förluster.





Elias Pettersson blev på nytt utan poäng och var -1, men hade några bra byten och fina passningar. Han hade två skott på mål.

– Men vi kan alla se att Pettersson spelar utan självförtroende just nu. Han hade en rush mot kassen, där han stannade av ute till vänster istället för att bryta in på mål och vid ett annat tillfälle försökte han passa pucken in framför kassen när han kunde ha skjutit själv från sin position ute vid den högra stolpen, analyserade John Garrett.

Vancouver Canucks ligger på sjunde plats i tabellen för Pacific division och har sex poäng upp till den sista slutspelsplatsen.

Bland ligans 32 lag ligger man just nu på 27:e plats.

Det var inte vad ledningen och fansen hade hoppats på efter sommarens förändringar i spelartruppen.

Spekulationerna är i full gång hur länge general managern Jim Benning och coachen Travis Green får behålla sina jobb.