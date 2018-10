Förre NHL-coachen Terry Crisp, som är expert i rutan hos Fox Sports från Predators matcher, sa så här efter slutsignalen i natt:

- Forsberg är glödhet just nu. När de viktiga och matchavgörande målen behövs är han alltid där och levererar, berömde Crisp.

Tidigare NHL-målvakten Steve Mason hyllade också Filip:

- Han är på väg mot 40 mål i vinter, tro mig. The sky is the limit, sa Mason.

Forsbergs mål i natt kom i mitten av den andra perioden när han stormade fram i full fart från spelarbåset och fångade upp en lång passning från Kyle Turris på den offensiva blå linjen. Svensken hade fritt fram mot Alex Stalock i Wildkassen.

- Väldigt fin passning. Jag såg direkt när jag kom från båset att han vann pucken och var rätt säker på att skulle hitta mig.

Forsberg toppar interna poängligan

Filip placerade ett hårt handledsskott till höger om Stalock, så nätet fladdrande till.

Forsberg toppar Nashvilles interna poängliga och ser ut att gå mot en kanonsäsong i NHL.

- Den där kedjan är perfekt sammansatt, där Filip är avslutaren, Ryan Johansen framspelaren och Viktor Arvidsson buffeln, som sliter fram puckarna i trängda lägen, sa Terry Crisp.

Predators har inlett seriespelet med fem segrar på sex matcher och har nu en svit på tre raka vinster.

- Ja, skönt med en seger i kväll, säger Filip med tanke på att laget nu ska ut på en miniturné till Kanada för matcher i Calgary och Edmonton.

Mattias Ekholm hamnade också i målprotokollet sedan han följt med upp i anfallet och fått fritt fram att skjuta 2-1 knappt fyra minuter in i den andra perioden.

- Jag blev själv överraskad att jag fick så fritt fram och gick på instinkt när chansen kom, sa Mattias i en tv-intervju med Fox Sports efter slutsignalen.

Han tillhör lagets bästa poängproducenter så här långt med 5 poäng, 2 mål och 3 assist, efter sex omgångar.

