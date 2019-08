NHL-klubbarnas träningsläger inför säsongen 2019-20 börjar om en dryg månad.

På de flesta håll är tränarstaben på plats den här veckan.

Och nu börjar förberedelserna inför rookiecampen i början av september och sedan drar cirkusen i gång för fullt med tester, hård försäsongsträning och gallring av spelartruppen innan det är dags för träningsmatcherna under mitten och slutet av september.

– Jag kom tillbaka hit till Kalifornien tidigare den här veckan från Sverige, säger Johan Hedberg, som ser fram emot sin femte säsong som en av huvudcoachen Peter DeBoers assister i Sharks.

Hedberg har bland annat ansvaret för målvakterna och är också tränargängets ”Eye in the sky” under matcherna, vilket betyder att han sitter uppe på läktaren och rapporterar direkt till båset om vad han ser i form av tendenser och taktik från motståndarna under spelets gång.

Han och kollegerna i Sharksledningen fick bästa tänkbara julklapp mitt i sommaren när Erik Karlsson beslutade sig för att stanna i San Jose och skrev på ett åttaårskontrakt med årslönen 11,5 miljoner dollar, vilket gör honom till en av ligans bäst betalda spelare.

– Så bra som Erik är klassar jag honom som en av världens tre bästa backar. Det är så svårt att ta sig till slutspel och vinna där att man måste ha de där matchvinnarna, som Erik Karlsson, säger Johan Hedberg.

”Tufft att tappa Joe Pavelski”

Vad betyder det för dig som svensk att få vara med och coacha Erik Karlsson i NHL?

– Klart att det är fantastiskt kul för mig personligen. Det var starkt jobbat av hela klubben att hitta en lösning, som räddade kvar Erik i Sharks. Jag visste ju att han trivdes här under förra säsongen, men han var fri att gå vart han ville och var naturligtvis ett attraktivt namn på spelarmarknaden den här sommaren.

Nu har Erik Karlsson opererat en krånglande ljumske, vad kommer det att betyda?

– Om han kan spela som han gjorde under tiden november-januari förra säsongen kommer han att vara komplett dominant. En frisk Erik Karlsson visade förra vintern att han då är ligans bäste back.

Ni kunde inte betala tillräckligt för att behålla lagkaptenen Joe Pavelski?

- Nej, det var tufft att tappa Pavelski, men nu får några andra forwardar kliva fram. Jag tänker på namn, som Timo Meir, Tomas Hertl och Kevin Lablanc. De kan ta ytterligare några steg. Vi har dessutom några unga nya killar på väg in i laget, så jag tror absolut att vi kan vara med och slåss om en slutspelsplats.

Karlsson och Brent Burns i försvaret, är det ligans två bästa offensiva backar?

– Ja, det är en stor tillgång och nu kommer också Bob Boughner tillbaka som assisterande coach med ansvar för backarna efter en säsong i Florida. Han var otroligt viktig för Burns när han var här tidigare och jag tror att Boughner och Erik kommer att hitta varandra också och ha ett bra samarbete.

I anfallet har San Jose trots förlusten av Pavelski etablerade stjärnor, som Logan Couture och Evander Kane.

San Jose Sharks spelar sin första träningsmatch hemma mot Anaheim den 18 september.

Seriepremiären sker borta mot Vegas Golden Knights den 2 oktober.