Han utnämndes till banans bäste spelare i SAP Center i natt.

Sharks skaffade sig greppet över matchen under mittenperioden när han vann skotten med 21-8 och gjorde tre mål.

Man gick från 1-1 till 4-1 och Erik Karlsson hade ett finger med i spelet.

Han rev åt sig pucken längs kortsargen snett bakom Ottawakassen efter att ha varit på jakt efter en egen retur sedan han attackerat Cam Talbot med ett eget skott.

Erik fick snabbt fram pucken till Timo Meier, som stod till vänster om kassen nära den förlängda mållinjen. Meier chansade med ett skott ur dålig vinkel och kunde till sin glädje se pucken smita in.

Karlssons andra assist under perioden kom i powerplay när han spelade fram Logan Couture, som fick in pucken på kassen där den letade sig in via lagkamraten Tomas Hertl.

– Erik Karlsson tar kommandot över lagets powerplay där och det slutar med ett mål. Det här var en av Sharks bästa period den här säsongen. Man hade bara tre skott på mål under den första perioden, nu ökade man trycket och närvaron framför Ottawakassen vilket resulterade i 21 skott, kommenterade förre Sharksspelaren Drew Remenda i tv-sändningen av matchen hos NBC Sports California.

”Visste att vi var bättre”

På frågan om vad man sa i omklädningsrummet under den första pausen, som fick Sharks att ta över matchen, svarade Erik:

– Vi visste att vi var det bättre laget, så det var bara att gå ut och köra för fullt.

Karlsson har levererat 9 poäng, 1 mål och 8 assist, på de fem senaste matcherna.

Med sina 30 poäng ligger han på tredje plats i NHL:s poängliga, fem poäng efter anfallsstjärnan Connor McDavid, Edmonton, som ligger etta.

Tvåa är McDavids lagkamrat Leon Draisaitl med 31 poäng.