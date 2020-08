”En tuff situation – jag tror han lämnar”

Nicklas Lidström är på en snabb visit i Stockholm. På hans kontor hänger en gammal matchtröja från Detroit Red Wings, bredvid kollegan Stefan Edbergs gamla tennisracketar.

Tillsammans med tennislegendaren är ”Lidas” delägare i fondbolaget Case kapitalförvaltning. Detroit saknas dock i det stundande NHL-slutspelet som den här gången avgörs i bäst av fem matcher – vilket betyder helt andra förutsättningar enligt Lidström.

– När man har spelat en normal grundserie vet man vart man ligger i serien, men även spelmässigt. Nu är det ju bara tio dagars träningsläger som gäller. Sen fick dem en träningsmatch, sen sätter det i gång. Nyckelfaktorerna blir vilka lag som har spelat ihop sig bäst, även en duktig målvakt blir en viktig faktor.

Hur gör man för att spela ihop laget snabbast, finns det några genvägar?

– Jag tror att de har gnuggat otroligt mycket försvarsspel. Hur man ska spela i egen zon för att inte släppa in billiga mål. Samtidigt gäller det att få ihop de sista spelarformationerna så snabbt som möjligt, vilka som ska spela med vilka och så vidare.

Flera svenskar slängs in i hetluften efter en vår och sommar som har förstörs av den pågående pandemin. En av dem är Henrik Lundqvist som inte längre är det givna förstavalet i New York Rangers – men ”Lidas” tror vi kommer att få se 38-åringen hänga i under ytterligare ett par säsonger.

– Jag tror han inte lägger klubban på hyllan än, men det är klart att det är en tuff situation för ”Henke” när det kommer in en målvakt från farmarlaget som är väldigt duktig. Det verkar som de tänker satsa på honom (Igor Shestyorkin), men de måste ändå ha Henke redo ifall det händer någonting. Jag tror att coacherna inte kommer få panik, men de kommer ha press på sig när det gäller målvaktsfrågan.

Nicklas Lidström har spelat med Lundqvist flera gånger i landslaget, och tävlingsdjävulen som finns inom målvakten kommer att hjälpa honom i den svåra situationen han befinner sig i just nu.

– Att se hur han förbereder sig inför träningar, hur hårt han tränar. Det är imponerande. Han kommer inte sätta sig åt sidan, i stället kommer han att kämpa och kriga så att han får platsen.

Men enligt Lidström börjar Henkes tid i Rangers närma sig ett slut.

– Jag tror faktiskt att han kommer att lämna efter den här säsongen. Jag hoppas att han får avsluta sin karriär i Rangers, men jag tror inte det. Det är jättesvårt att veta vad som kommer att hända, om de kommer att köpa ut honom, eller tredja bort honom.

Hur länge tror du han kommer att fortsätta?

– Så länge han tycker det är kul och så länge han kan vara en toppmålvakt kommer han att fortsätta. När han tappar den skärpan så kommer han känna att det är slut. Men jag tror att han har det i sig och att han fortfarande vill visa att han är en toppmålvakt.

Men Henrik Lundqvist är inte den enda svensken som kommer att slåss om Stanley Cup-bucklan. Även Vancouver Canucks lyckades ta sig till slutspelet. Där finns Jacob Markström, Alexander Edler, Oskar Fantenberg och Loui Eriksson. Men fram för allt, glödhete Elias Pettersson, 21.

– Han visade direkt vad han är kapabel till att göra där borta. Det såg vi Växjö, och det fick vi också se i NHL. Han är redan en ledande spelare i Vancouver.

Kan han utmana bland annat dig om att bli en av Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna?

– Han har potential, så klart. Det gäller att vara på en högre nivå under en längre tid och klara sig undan skador. Allvarliga skador kan bromsa karriären, men potentialen att bli en storstjärna där borta finns absolut.

Slutligen, vilket lag lyfter NHL-bucklan?

– Mitt tips är Tampa Bay. Jag tycker att de har alla ingredienser för att gå hela vägen.