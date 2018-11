Rasmus Dahlin var årets mest omskrivna rookie inför årets NHL-säsong. 18-åringen från Trollhättan blev i somras den första svensken sedan Mats Sundin att väljas som nummer ett i NHL:s draft, och har efter en stabil inledning på säsongen blivit en av favoriterna att ta hem årets Calder Throphy, ett årligt pris som tilldelas årets bäste nykomling i NHL.

Han möter dock hård konkurrens från Elias Pettersson.

Pettersson draftades ett år före Dahlin, och hann under fjolåret med att ta SM-guld tillsammans med Växjö. Han prisades dessutom som SHL:s bästa nykomling, bästa forward och MVP.

Nu har han även tagit NHL med storm, och efter att ha gjort 17 poäng på sina 11 första matcher, 10 av dessa mål, har de amerikanska journalisterna börjat jämföra honom med självaste Wayne Gretzky.

Under lördagen ställs de svenska supertalangerna mot varandra i NHL för första gången.

– De är väldigt duktiga hockeyspelare. De är smarta och de handlar instinktivt. De använder sina förmågor på isen, och det är det som gör dem båda till sådana speciella spelare, säger Buffalo-tränaren Phil Housley till Buffalo News.

Elias Pettersson: ”Spelar som en forward”

Det här är dock långt ifrån den första gången som Dahlin och Pettersson spelar på samma is. Under fjolåret var Dahlins Frölunda och Petterssons Växjö rivaler i SHL, och de har även spelat tillsammans med varandra under JVM.

– Jag vet att han är skicklig. Det kommer bli kul att se honom spela. Han har så klart haft en grym start. Jag är inte förvånad. Det kommer bli kul, säger Rasmus Dahlin till Buffalo News.

Även Elias Pettersson var full av beröm för sin motståndare – men medger att han hellre hade haft Dahlin i sitt lag.

– Han är bra defensivt och ibland spelar han som en forward... Han bidrar med mycket till sitt lag, och självklart så är det svårare att spela mot honom än att ha honom i samma lag, säger han.