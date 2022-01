En av de riktigt stora stjärnorna vi har haft

Henrik Lundqvist, som är en av de riktigt stora stjärnorna vi haft i NHL, hyllas hela den här veckan av den NHL-klubb han tjänade i 15 säsonger.

Det är naturligtvis speciellt när scenen är New York, där Lundqvist snabbt blev The King. Han lade Manhattan under sina fötter, precis som världens bästa skådespelare har gjort genom åren på närliggande Broadway.

Lundqvist är en ikon i ”The Big Apple” och NHL. Han var Rangers bäste spelare under så många år och tog den anrika klubben till final i Stanley Cup 2014.

Hank, som han kallades under karriären av lagkamrater och fans, är med sina 459 segrar den sjätte vinstrikaste målvakten i NHL genom tiderna.

På isen var Lundqvist ofta spektakulär. Enormt fokuserad i sin egen bubbla, spelintelligent och med reflexer som skickade hans plockhandske i alla riktningar.

Utanför isen blev han en modeikon och ett premiärlejon mot sin vilja. Inget nattsudd, men elegant i vip-boxen på US Open i tennis och gärna i samband med någon välgörenhetstillställning som han eller Rangers sponsrade.

Många ville synas med honom, men han har alltid haft sin integritet. Utan att vara stel, Henke har suttit i intervjusoffan hos de flesta berömda programledarna i New York och bjudit på sig själv. Avslappnad, snabb i repliken och lätt till skratt.

Han har spelat gitarr hos Jimmy Fallon i ”The Tonight Show” och senast i onsdags var han med i populära morgonprogrammet ”Live with Kelly and Ryan”, som har Kelly Ripa och Ryan Seacrest som programvärdar.

SportExpressen åkte till New York och träffade honom över en lunch på hans egen restaurang, Tiny´s & The Bar Upstairs före jul för att i lugn och ro prata om hans perspektiv på NHL-karriären och tankar inför framtiden.

Och den komplicerade hjärtoperationen i Cleveland.

Resultatet blev fem sidor i tidningen den 1 januari. Henkes historia har så många kapitel.

Det kommer att bli en känslofylld kväll i Madison Square Garden med familjen på plats. Och det kommer att bli en kraftfull hyllning från fansen.

Henke var några vinster från att få lyfta den väldiga Stanley Cupbucklan, men har ett OS-guld, ett VM-guld och en Vezina Trophy i prisskåpet.

Jag hade nöjet att också få följa Pelle Lindberghs storhetstid i Philadelphia Flyers och finalserien mot Wayne Gretzky och hans Edmonton Oilers 1985.

Pelle vann också Vezina Trophy och han är tillsammans med Henke de största målvakterna vi haft i NHL.

Det hade varit fantastiskt att ha fått sammanföra dem, men Pelle fick aldrig fullfölja sin hockeykarriär. Den tragiska bilolyckan hösten 1985 satte stopp för det.

De var båda de stora matchernas hjältar.

Första gången jag hälsade på Henke var i ett omklädningsrum i Globen under World Cup 2004. Han var Tre Kronors tredjemålvakt och fick inte mycket uppmärksamhet, där han satt i ett hörn efter en träning.

Vet inte hur många gånger jag efteråt tänkt tanken: Vad hade hänt om han hade fått vakta kassen?

Han debuterade i Rangers och NHL ett år senare och var snabbt på väg mot stjärnorna.

Vi har fyra svenskar invalda i Hockey Hall of Fame: Börje Salming (1996), Mats Sundin (2012), Peter Forsberg (2014) och Nicklas Lidström (2015).

Det ska ha gått tre år sedan man spelade sin sista match innan man kan hamna på röstsedlarna hos Invalskommittén.

Gissar att Daniel och Henrik Sedin ligger bra till att komma in inom kort.

Sedan bör Henrik Lundqvist bli näste svensk.

Frågade Nicklas Lidström nyligen om Henkes chanser att hamna i Hockey Hall of Fame och han svarade så här:

– I mina ögon är han kvalificerad för att bli invald med tanke på vad han presterat och vad han betydde för Rangers. Han var deras bäste spelare och gav dem chansen att vinna kväll efter kväll under så många år. Lägg till detta hans internationella meriter, säger Lidas.

Men låt oss starta i mäktiga Madison Square Garden, där Lundqvist tröja med nummer 30 på ryggen nu kommer att hänga intill legendarer, som Ed Giacomin, Brian Leetch, Harry Howell, Rod Gilbert, Andy Bathgate, Adam Graves, Vic Hadfield, Mark Messier, Jean Ratelle och Mike Richter.

Det är bästa tänkbara sällskap.

Det är stort.