Elias superstraff i natt: ”Det är inte schysst”

Det slutade med en 3-2-seger för Devils, då Elias Pettersson var den ende av Canucks sju straffskyttar som lyckades överlista Mackenzie Blackwood.

Jacob Markström stred tappert i Vancouverkassen, men tvingades till slut kapitulera två gånger under straffläggningen.

Elias Pettersson bröt måltorkan med 27:e målet

För Elias blev nattens match ett lyft efter en tung period, där han haft svårt att hitta rätt och fått nöja sig med två assist på de fem senaste matcherna före fredagens möte med New Jersey.

Nattens fullträff var Petterssons 27:e och den kom efter 3.18 av den andra perioden.

Han kom sent in över den offensiva blå linjen under en rush i numerärt överläge och fick i rätt ögonblick en passning från Brock Boeser.

Elias avancerade ytterligare några meter in i den högra cirkeln innan han skickade iväg ett handledsskott, som gick över Blackwoods axel och rakt upp i nättaket bakom Devilsmålvakten.

LÄS MER: Så lurade Vancouver alla – för att få Elias Pettersson

– Wow, vilket skott, utbrast tv-kommentatorn John Garrett i sändningen hos Sportsnet.

– Det var skönt att göra mål där, men jag skulle ha varit mer självisk i förlängningen också. Vi spelade lite för snällt där, säger Elias Pettersson.

Elias Pettersson har nu gjort 59 poäng på 60 matcher under sin rookiesäsong. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Elias magiska Foppa-straff: ”Kände för att prova”

Elias hade efter fredagsmorgonens matchuppvärmning deklarerat för media på plats i Rogers Arena att han nu skulle skjuta mer och inte bara fokusera på att spela fram sina lagkamrater.

– Jag har passat för mycket, det är dags att jag börjar skjuta mer själv, sa han i tv-intervjun under den andra pausen i natt.

Tv-tittarna kunde se hur nöjd han var över att ha gjort mål igen.

Senaste gången var mot Los Angeles Kings den 14 februari.

LÄS MER: Rasar mot straffet efter Elias-tacklingen: ”Ett skämt”

Men det alla snackade om efteråt var Foppa-straffen.

”Det där är inte schysst”, skriver NHL på sitt officiella twitterkonto tillsammans med en video av det magiska målet.

”Skämtar du med mig?”, skriver Sportsnet.

– Det där var helt otroligt, säger lagkamraten Tanner Pearson.

– Det är något jag har tränat på och som jag kände för att testa i natt, säger Elias Pettersson själv.

Alex Tanguay om straffen: ”Snyggare än Foppas”

Även Foppas gamle lagkamrat från Colorado, Alex Tanguay, hyllade Elias.

– Elias Pettersson gör den där straffvarianten snyggare än vad Peter Forsberg gjorde. Och snyggare än Kent Nilsson. Det är ett underbart straffmål av Pettersson.

Foto: DAVID ZALUBOWSKI / AP

Tanguay kallade Pettersson i morse, svensk tid, för ”kronjuvelen i Vancouvers nysatsning”.

Och rankade svensken som fortsatt favorit till priset som NHL:s bäste nykomling den här säsongen.

– Han har konkurrens av Jordan Binnington, St. Louis, Rasmus Dahlin, Buffalo och Miro Heiskanen, Dallas, i kampen om rookiepriset Calder Trophy. Men min favorit är fortfarande Elias, sa Tanguay.

Elias Pettersson utsågs till matchens främste spelare

Trots att poängen inte kommit i lika strid ström under de senaste veckorna, så toppar Elias Canucks interna poängliga och rookieligan i NHL på 59 poäng, 27 mål och 32 assist, efter 60 spelade matcher.

LÄS MER: ”En katastrof - Nylander måste bort efter säsongen”

Han utnämndes till banans bäste spelare i nattens match före Devils Stefan Noesen och Jacob Markström, som räddade 31 skott.

– Markström gör ännu en toppmatch mellan stolparna i Vancouver, berömde John Garrett.