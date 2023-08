Elias Pettersson gjorde succé förra säsongen i NHL.

Med 102 poäng (39 mål och 63 assist) på 80 matcher i seriespelet satte han press på Vancouver Canucks. Detta eftersom hans avtal tar slut nästa sommar.

Det var en anledning till att Tre Kronor inte kunde nyttja Elias Pettersson i sin trupp i våras. Försäkringsfrågan ställde till det och enligt SVT:s uppgifter skulle det kosta förbundet cirka fem miljoner kronor att försäkra stjärnans kommande avtal som börjar gälla från sommaren 2024.

– Jag ville spela, men försäkringsfrågan löste sig inte. Jag ville spela inför svenska folket och spela i Sverige har jag ej gjort sedan 2020 eller vad det var. Ibland händer saker som man inte vill ska hända, säger han några månader efter turneringen och fortsätter:

– Jag kan inte spela utan en försäkring, jag har ett stort kontrakt jag kommer att sajna och kommer att tjäna väldigt mycket pengar.

Elias Pettersson om lyxköpet: ”Blivit mycket surf”

Jättekontraktet kan enligt nordamerikanska uppgifter bli värt mellan 11 och 13 miljoner dollar per säsong, alltså uppemot drygt 140 miljoner kronor. Jämfört med den nuvarande lönen på drygt 75 miljoner kronor om året. Han har med andra ord chansen att bli bäst betalda svensk från och med sommaren 2024, just nu tjänar Erik Karlsson mest med 11,5 miljoner dollar per år.

– Det är overkligt. Att spela hockey som ett jobb och att man kan tjäna de pengar man gör är man tacksam för varje dag. Det är sjukt, säger han.

Han har redan hunnit börja sätta sprätt på NHL-miljonerna. Förra året köpte han hus med sin kompis, innan han nu har gjort ett nytt lyxköp – en wakesurfbåt.

– Det har blivit mycket surfning, säger han.

– Nu har jag en hemmabas jag trivs i och min kompis bor där när jag inte är där. Han kallar sig själv för vaktmästaren, men nu är han i Japan och studerar så då är hans kusin inhyrd.