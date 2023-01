Det har spekulerats i flera dagar och redan ansetts vara klart att tränarveteranen Bruce Boudreau skulle få lämna jobbet hos Vancouver Canucks.

Under de lagets två senaste matcher har han hyllats av publiken i Rogers Place. Så pass att hans egna spelare rördes till tårar under natten till söndagen. För spelarna tog nämligen farväl av honom efter 4–2-förlusten mot Edmonton Oilers.

– Det här var en känslofylld kväll, vi bryr oss alla om Bruce och har all respekt i världen för honom, sade Bo Horvat.

Han kände minst sagt för sin tränare.

– Vi bryr oss alla om honom och vi försökte vinna ikväll för honom. Vi kämpade till slutsignalen för Bruce, men vi räckte tyvärr inte till. Det kan inte ha varit en lätt kväll för honom med tanke på omständigheterna, säger han och fortsätter:

– Som spelare har jag aldrig upplevt någon liknande situation. Jag tror inte någon av mina lagkamrater heller har gjort det, sa Bo Horvat.

Även tränaren själv har under de senaste matcherna visat sin uppskattning till publiken som skanderat ”Bruce there it is” för att visa honom sitt stöd. Bland annat har han vinkat till publiken, lagt handen över bröstet och applåderat sina supportrar.

– Jag tittade bara ut över läktarna och tänkte att det här var ett ögonblick, som jag kommer att komma ihåg under resten av mitt liv. Jag har jobbat med hockey i femtio år och fått sparken tidigare i NHL, men det här var något annorlunda, sade han själv i natt.

NHL-veteranerna tar över

Nu har han också fått lämna Canucks sedan den svenske general managern Patrik Allvin valt att plocka in en helt ny tränartrio. För även den assisterande tränaren Trent Cull har fått sparken.

– Vi vill tacka Bruce och Trent för att de bidragit till vår organisation. Vi uppskattar deras hårda jobb och önskar dem inget annat än det bästa i framtiden. Det här var inget enkelt beslut men vi behövde göra det för organisationens bästa, säger Patrik Allvin.

I stället har Rick Tocchet tagit över huvudansvaret med två andra rutinerade herrar vid sin sida. De tidigare NHL-backarna Adam Foote och Sergei Gonchar blir nämligen assisterande tränare.

– Rick Tocchet kommer i med bra erfarenheter ur både ett ledar- och spelarperspektiv. Han har över två decenniers erfarenhet med lag som haft olika spelstil. Som spelare presterade han på en hög nivå med karaktär, hårt jobb och intensitet, samtidigt som han levererade imponerande offensiva siffror, säger Allvin.

I Vancouver Canucks lag återfinns Oliver Ekman-Larsson och Elias Pettersson.

Se SportExpressens årskrönika