Under natten mot onsdag gick storklubben New York Rangers till attack mot NHL. Först blev det klart att de missar slutspel och fick även se sin stjärnforward Artemij Panarin skadas efter att han kastades i isen av Washington Capitals forward Tom Wilson under natten mot tisdag.

Situationen blev mycket omtalad och NHL valde att böta Wilson 5000 dollar. Inte för incidenten dock, utan för agerandet i tumulten dessförinnan.

Detta gick inte hem hos Panarins klubb Rangers, som ett dygn efter händelsen skriftligen riktade kritik för bristen på bestraffning. De ville till följd av detta även att George Parros, chef för NHL:s disciplinnämnd, skulle avgå.

Kritiken ska däremot inte general managern Jeff Gorton och presidenten John Davidson ha ställt sig bakom. Kort efter att kritiken offentliggjorts fick de sparken, vilket Larry Brooks, hockeyreporter på The New York Post,var först med att avslöja på Twitter.

Frank Seravelli på TSN, skriver på Twitter att det var på grund av att de valt att ta avstånd från den riktade kritiken som var skälet för avskedandet.

Sportsnets Elliotte Friedman gick däremot ut, även han på Twitter, och skrev att det inte bara är därför som Gorton och Davidson får lämna. James Dolan, vd för holdingbolaget The Madison Square Garden Company, som kontrollerar Rangers, uppges vara missnöjd på Rangers prestation den här säsongen och ville byta ledning till följd av detta.

Den nya presidenten och general managern för Rangers blir hockeylegendaren och före detta lagkaptenen Chris Drury. Drury är även farbror till Växjö Lakers Jack Drury.