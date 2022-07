Det var under natten mot torsdagen som jättekontraktet var på skrivet.

Då hade Johnny Gaudreau, som under den senaste säsongen stod för hela 115 poäng i grundserien och 14 i Stanley Cup-slutspelet, bestämt sig.

Den 28-årige amerikanen skrev nämligen på för Columbus Blue Jackets efter sitt val att lämna Calgary Flames.

Ett beslut som slog ned som en bomb i ishockeyvärlden. Detta då Columbus var en bra bit från slutspel och slutade på 12:e plats i NHL:s totala grundserie. Något att jämföra med Calgary som skuggade de absoluta topplagen.

Lägg därtill att han tackade nej till ett jättebud från sin tidigare klubb. Calgary Flames ska ha erbjudit Gaudreau ett åtta år långt avtal med 10,5 miljoner dollar i lön per säsong. Det vill säga nästan 900 miljoner kronor totalt.

”Någon måste förklara det här”

Rapporter gör även gällande att han ska ha erbjudits

I stället har han skrivit ett sjuårskontrakt värt 727 miljoner kronor (9,8 miljoner dollar per säsong).

Beslutet har nu väckt en hel del reaktioner.

En som reagerar är den svenske, tidigare NHL-målvakten Eddie Läck.

”Jag har bara druckit några drinkar i Skottland... men vad fan hände precis?”, skriver han på Twitter.

Hockey Night in Canada-programledaren David Amber blev även han förvånad.

”Det är en stor överraskning. Han kommer inte närmare sin familj som om han spelad i Philadelphia Flyers, New Jersey Devils eller New York Islanders. De är inte heller i närheten av att vara lika stora Stanley Cup-utmanare som Calgary. Han ska också ha lämnat över tio miljoner dollar per år på bordet. Jag förstår det inte”, skriver han.

”Kan bli av med all bullshit”

I en text på The Athletic beskriver även Dom Luszczyszyn sina tankar. Och han sparar inte på krutet.

”Någon måste förklara det här för mig för att det ska gå ihop. Jag vet att det är vårt jobb att göra det, men jag klarar det inte. Jag är mållös, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är förvirrad.”

Gaudreau själv har satt ord på sina känslor efter klubbytet:

– Jag hade aldrig varit i Columbus innan jag tog mig till NHL. Men när jag kom hit var det bara... ”Wow!”, säger han enligt The Athletic.

– Men kanonen (som fyras av mär laget gör mål) skrämmer mig.

Samtidigt menar klubbens finske general manager att det är något av ett ”statement” när Gaudreau skrivit på för klubben.

– Jag tror att vi kan bli av med all ”bullshit” om att det här är en dålig destination att komma till, en dålig stad och allt vad det är.

