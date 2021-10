Dramatiskt för Canucks: ”Det var ett riktigt turmål”

Första fullträffen.

Första assisten.

Första straffmålet.

Första vinsten för säsongen och då blev Elias Pettersson, 22, förstås utsedd till banans bäste spelare för första gången i höst.

Han ledde Vancouver Canucks till vinst över Philadelphia Flyers efter stor dramatik.

Vancouver tappade en 4-2-ledning i bortamötet med Philadelphia när bara drygt två minuter återstod.

Det stod 4-4 när slutsignalen ljöd i Wells Fargo Center och de 19 338 hemmafansen hoppades att den starka uppryckningen skulle räcka till ett avgörande under den fem minuter långa förlängningen.

Men den blev mållös och matchen gick till en avgörande straffläggning.

Där klev Elias Pettersson fram och gav gästerna ledningen med 1-0 med ett så kallat snapshot som lagets förste straffläggare och när sedan J.T. Miller också lyckades överlista Carter Hart i Flyerskassen medan hemmalagets två straffskyttar, Sean Couturier och Claude Giroux, misslyckades mot Thatcher Demko var segern klar.

Kunde inte hålla sig för skratt

Så Vancouver studsade snabbt tillbaka efter 2-3-förlusten på straffar mot Edmonton i onsdags.

Elias Petterssons 2-1-mål efter drygt fyra minuter av den andra perioden var ett konstnummer med en stor stänk av tur i mixen.

Han stod som vanligt parkerad i den högra tekningscirkeln under powerplay och klippte till när passningen från J.T. Miller kom.

Men pucken touchade Flyersbacken Ivan Provorov och ändrade riktning så skottet missade kassen och slog i kortsargen snett till höger bakom buren. Därifrån gick pucken i retur in mot målburen och letade sig in via målvakten Carter Harts vänstra skridsko vid stolpen.

Inte heller Elias kunde hålla sig för skratt över den märkliga fullträffen när han tog emot gratulationerna från lagkamraterna på isen.

Nästa lika udda var Petterssons framspelning till 4-2-målet efter 17.07 minuter av den tredje perioden när han skickade in en puck mot Flyerskasen från en position parallellt med mållinjen utifrån vänster.

Carter Hart såg tät ut vid den första stolpen, men hade inte koll på var pucken tog vägen.

Efter någon sekund började han titta bort och upptäckte inte att pucken låg kvar vid den vänstra stolproten.

När Elias hade passerat förbi bakom kassen och dragit målvaktens uppmärksamhet till sig var lagkamraten J.T. Miller och petade in pucken.

Så var det kronan på verket för kvällen, straffmålet. Elias tog en sväng ut till vänster först för att sedan dra sig in mot mitten och med ett snabbt skott placera pucken lågt på Harts plocksida utan chans för Flyersmålvakten att hinna med.

– Jag såg att det fanns en lucka lågt på hans plocksida, så jag valde att placera skottet där.

Poäng för andra matchen i rad

Att Canucks fick slita för vinsten var lite onödigt, tyckte Pettersson.

– Att tappa en tvåmålsledning vid två tillfällen under matchen är förstås inte bra och något vi måste jobba på för att förhindra framöver.

Precis som lagkamraterna var han glad över att 20-årige Vasilj Podkolzin fick göra sitt första NHL-mål i nattens match.

– Han är en sådan god lagkamrat och kommer till varje träning med ett leende på läpparna och kör stenhårt, så det var kul att han fick utdelning ikväll.

Det var inte bara Elias Pettersson av Canucks svenskar som producerade poäng i nattens match.

Oliver Ekman-Larsson, 30, hamnade i poängprotokollet också i sin andra match i Canuckströjan.

Han gjorde som bekant mål i seriepremiären borta mot Edmonton och i natt kom säsongens första målgivande passning när han var med och spelade fram Podkolzin till 1-1-målet tidigt i den andra perioden.