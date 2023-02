Under helgen avgjordes NHL:s All star-match. Ett årligt evenemang där ligans största stjärnor dels gör upp i en uppvisningsmatch, men också i en ”skill competition” där spelarna bland annat tävlar i att åka snabbast, skjuta hårdast och prickskytte.

I samband med årets upplaga av ”skill competition” hade Washington Capitals superstjärna, ryssen Aleksandr Ovetjkin, med sin fyraårige son Sergei ut på isen.

Sergei Ovetjkin fick också göra ett mål framför en jublande publik, assisterad av sin pappa och Pittsburghs Sidney Crosby.

Ovetjkins son på isen

Att Aleksandr Ovetjkin tilläts plocka med sin son ut på isen har väckt starka reaktioner hos den tidigare stjärnmålvakten Dominik Hasek.

Anledningen?

Aleksandr Ovetjkins kopplingar till Rysslands president Vladimir Putin.

Ovetjkin har under många år stöttat den ryske presidenten. Han poserar fortfarande, snart ett år efter Ryssland inledde sitt anfallskrig i Ukraina, med Putin på sin profilbild på Instagram.

Under det år som gått sedan Rysslands invasion av Ukraina har Ovetjkin bara gjort korta uttalanden om kriget.

– Han är min president. Men jag är inte politiker, jag är idrottsman, och jag hoppas det är över snart. Det är en svår situation för båda sidor, sa Ovetjkin kort efter att Ryssland invaderat Ukraina.

Ilskan mot bilderna från All star-helgen

Och det är just Ovetjkins ovilja att ta avstånd från det ryska kriget i Ukraina som gör att Dominik Hasek reagerar starkt när Ovetjkin fick ta med sin son ut på isen under All star-helgen.

”NHL har sjunkit till botten. Att låta Ovetjkins son uppträda på isen i NHL:s All star-match är att spotta cirka 500 dödade, tusentals skadade och tiotusentals kidnappade ukrainska barn i ansiktet. NHL och Gary Bettman (NHL:s chef) måste betala för den här avskyvärda handlingen”, skriver han på Twitter.

Dominik Hasek har tidigare kritiserat Ovetjkins tystnad om kriget i Ukraina.

”Han är inte bara falsk, en kycklingskit, men även en lögnare. Alla vuxna i Europa vet väl att Putin är en galen mördare”, skrev Hasek på Twitter kort efter att Rysslands invasion inletts för snart ett år sedan.