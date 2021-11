”Det var precis den starten vi behövde”

Dahlén lämnade hemmamatchen mot Washington Capitals den 20 november efter att ha kolliderat med motståndaren John Carlson och råkat ut för vad som såg ut att vara en axelskada.

Dahlén missade sedan Sharks tre hemmamatcher mot Carolina, Ottawa och Toronto innan han var redo för comeback när laget inledde en fem matcher lång turné österut med nattens stopp i Chicago.

Jonathan fick en mjukstart med 12.54 minuter istid.

Han hamnade inte i poängprotokollet. Timo Meier gjorde båda målen.

Med nattens vinst är San Jose med i kampen om wildcardplatserna i Western conference.

– Det här var precis den starten vi behövde på vår roadtrip. Det kommer viktiga matcher framöver nu för att kunna sätta oss i ett bra läge till i december, då vi spelar hemma väldigt mycket, säger Jonathan Dahlén.

Han har gjort en bra start i San Jose Sharks med 7 mål och 9 poäng på sina 17 första framträdanden i NHL.

Sharks reser nu vidare till New York för möten med New Jersey Devils (tisdag), New York Islanders (torsdag) och New York Rangers (fredag) innan man avslutar turnén i Columbus nästa söndag.

Sharksmålvakten James Reimer utnämndes till banans bäste spelare efter att ha räddat 29 skott och hållit nollan.

Kollegan Marc-Andre Fleury i Chicagokassen storspelade också med 20 stoppade skott på sitt konto.