– Det var länge sedan jag mådde så här bra och en stor orsak är min sambo Brenda, som jag träffade för två år sedan i Winnipeg. Hon har gett mig så mycket ny energi, berättar Thomas.

Brenda Brant, 40, är med när SportExpressen träffar Steen över en lunch på en sushirestaurang i Rancho Bernardo, strax norr om San Diego, i södra Kalifornien.

De är där på en snabbvisit över tre dagar och anledningen är Brendas jobb.

Hon är pilot vid Cal Fire, som bekämpar bränderna runtom i Kalifornien från april till december.

Alla piloterna är samlade för en genomgång efter fjolårets bränder och hur organisationen ska se ut inför vad som komma skall det här året.

”Ett feldropp kan orsaka en katastrof”

Hon var med och jobbade under den våldsamma branden i november 2018, som ödelade staden Paradise i norra Kalifornien.

Thomas gillar att besöka henne på de olika flygbaserna för brandflyget runtom i Kalifornien när Brenda jobbar.

– Det är fascinerande att se vilket jobb de gör. Att få vara i bakgrunden några dagar då och då och se hur fokuserade de här piloterna och deras markpersonal är när det är skarpt läge. Hon blir som en annan person då, av förståeliga skäl. Ett feldropp kan orsaka en katastrof. Jag har lärt känna många av hennes kolleger och de är stora personligheter.

Thomas Steen är en av de största stjärnorna svensk hockey haft i Nordamerika.

En gudabenådad tvåvägscenter, som under många år var grundbulten och spelmotorn i Winnipeg Jets.

Trots sin ofta extremt defensiva roll i laget gjorde han fler poäng än matcher under några säsonger.

Ta säsongen 1988-89, då han producerade 88 poäng på 80 matcher.

– Min uppgift var alltid att möta motståndarnas bästa kedja och döda utvisningar. Det blev inte mycket speltid i powerplay för min del, men på den tiden klagade man inte. Man gjorde vad man blev tillsagd att göra. Men visst önskar jag nu i efterhand att jag hade fått en offensivare roll och spela mer powerplay.

Hårda möten med Messier

Minnena är många kring mötena med Edmonton Oilers i NHL-slutspelet under 80-talet.

Ett Edmonton som vann fyra Stanley Cup och var fullt av stjärnor.

– De hade hela stommen till det kanadensiska landslaget i laguppställningen. Men vi stod oss ganska bra mot dem under matcherna i grundserien. När det blev slutspel var det inte lika lätt att stå upp mot dem. När vi spelade hemma fick jag möta Wayne Gretzky och när vi kom till Edmonton satte Oilers alltid Mark Messier mot mig, berättar Thomas.

Du hade många hårda duster med Messier?

– Det stämmer. Han var en otroligt kraftfull spelare, stor och stark och med en bra skridskoåkning. Det var oerhört svårt att få stopp på honom.

Han var känd för att spela fult också?

– Ja, jag fick mina smällar under de första åren, men man fick låtsas vara lite halvgalen så att de inte visste om man skulle explodera eller inte. Och det gjorde jag en kväll och sedan blev det bättre.

Du markerade, hm, kan du ge några detaljer?

- Jag blev riktigt förbannad och insåg att jag inte kunde ta mer stryk i närkamperna, så jag markerade med klubban. Den tjurige värmlänningen i mig kom fram, haha...

– Efter det tror jag att han respekterade mig, därför de fula smällarna upphörde. Vi mötte varandra också i internationella turneringar, som Canada Cup, och även om det var tuffa matcher, så gav han sig aldrig på mig mer. Det fanns en helt annan respekt mellan oss under de senare åren.

Hur var det att matchas byte efter byte mot Gretzky?

– Det var svårt på ett annat sätt. Han var så smart och man kunde inte smälla på honom för då kom den väldige Dave Semenko och markerade att så kunde man inte göra. Det skulle få konsekvenser.

Nu får du tröjan pensionerad i Winnipeg, vad betyder det för dig?

– Oerhört mycket. Framför allt att det sker samtidigt som Randy Carlyles tröja också hissas upp i taket. Vi spelade tillsammans under tio år i Jets och han är en nära vän.

– Sedan betyder det naturligtvis mycket att en Jetslegendar som Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson kommer från Sverige för att vara närvarande och Bobby Hull kommer från Chicago. Plus några gamla lagkamrater, som Dale Hawerchuk, Laurie Boschman, Andy McBain, Peter Taglianetti och förhoppningsvis också Teemu Selänne.

Dina bästa hockeyminnen från tiden i Winnipeg Jets?

– Kamratskapet inom laget. Jag gjorde fjorton säsonger i Jets och var lagkapten under några år, så allt i mitt liv under de här åren cirkulerade kring hockeyn. Och de så kallade ”white outs” under slutspelet när alla fansen kom klädda i vitt. Det var en helt enorm känsla de första gångerna publiken gjorde det. Man fick gåshud när man kom ut på isen och såg hela arenan klädd i vitt.

Sonen missar andra tröjceremonin

Jets möter New York Rangers den kvällen du får tröjan pensionerad, är det inte synd att det inte är St. Louis Blues så din son Alexander kunnat vara på plats?

– Jo, det hade naturligtvis varit speciellt, men det där ligger utanför min makt att bestämma. Alex missade också tröjhängningen i Phoenix 2006. Men dagen efter ceremonin i Winnipeg flyger jag till Las Vegas för att ansluta till papparesan, som Blues anordnar då.

Du var med och följde Stanley Cupfinalen i våras, hur var det att se sin son bli NHL-mästare?

– Det var obeskrivligt. Jag bokade om min flygbiljett fem gångar för att kunna följa hela finalserien och stannade sedan kvar i St. Louis över segerparaden. Att få vara med Alex och hans familj på samma fordon genom folkhavet är ju en upplevelse man aldrig glömmer.

Du är en hockeypappa, men en pappa med insiderkunskap efter 950 egna matcher i NHL?

– Jag är oerhört stolt över Alex och hur han hanterat allt genom åren. Det kan inte ha varit lätt att tvingas bryta upp och flytta när vi lämnade Winnipeg för Europa och sedan det som hände inom familjen med min och Monas skilsmässa. Han har verkligen förtjänat all framgång.

Vad gör dina andra två barn i dag?

– Hamilton är 28 år och bor och jobbar som elektriker i Winnipeg. Cassandra har hunnit bli 34 och jobbar inom ett företag i Winnipeg, som utarbetat system för företagens löneutbetalningar.

Thomas Steen tillsammans med Alexander och Josefine Steen efter St. Louis Blues Stanley Cup-seger i våras. Foto: JOHAN ERIKSSON

”Blev lurad på alla pengar”

För några år sedan fick Thomas Steen svarta rubriker både i Kanada och Sverige när han åtalades för misshandel.

Men åtalet lades ned av åklagaren och Steen friades.

Hur är ditt eget liv i dag?

– Det är bättre än vad det varit på femton år. Brenda har gett mig så mycket ny energi. Nu vill jag göra en massa saker igen. Jag går på gym varje dag och det hade jag slutat med för längesen.

Vad har varit jobbigast längs vägen tillbaka?

– Jag blev lurad på i stort sett alla pengar jag hade tjänat på hockeyn av två affärspartners i Winnipeg. Människor jag litade på. Jag har haft advokater inkopplade, men de där processerna gav ingen utdelning. De kostade bara mer pengar.

– Sedan har det hänt andra saker också, som jag inte vill gå in på av olika skäl. Jag försöker titta framåt nu och har de senaste åren jobbat med att etablera en hockeyskola för ungdomar i Winnipeg som Jets ägare satt i gång via sitt företag True North Sports and Entertainment. Många av barnen är invandrare, bland annat från Afrika, som aldrig stått på skridskor tidigare och det har varit väldigt givande. Jag älskar att jobba med ungdomar.

Men från och med den här säsongen är du tillbaka som hockeyscout?

– Ja, jag jobbar som scout åt Jets via farmarlaget Manitoba Moose i AHL och ser junior- och collegematcher i västra Kanada och norra USA.

Hur träffade du Brenda och vad har hon betytt för dig?

– Hon var på besök i Winnipeg, där hon är född och uppväxt, och en kompis till henne kontaktade mig för att hon skulle få biljetter till en NHL-match när hon var hemma och vilade ut några dagar från brandflygningarna i Kalifornien. Det blev så att jag hjälpte henne upp till en plats på pressläktaren och guidade henne under matchen. Vi fick bra kontakt och sedan blev vi ett par. Vi har nyss skaffat en gemensam lägenhet i centrala Winnipeg.

– Hon har fått mig titta framåt och gilla livet igen. Vi går på gym och tränar tillsammans och har roligt ihop.

Du blir kvar i Winnipeg resten av livet?

– Vi får se. Om Brenda får en fast placering på någon av de baser som Cal Fire har i Kalifornien kan det bli så att vi bor där under en del av året. Men det kommer ju att finnas uppemot tio proffsklubbar i Kalifornien när Seattle får sitt farmarlag i Palm Springs om ett år, så jag kan kanske scouta där under hockeysäsongen. Vi får se vad som händer.

Du var politiker i Winnipeg under några år, hur var det?

– Jag trivdes under de fyra år jag satt i City council och vi fick mycket gjort genom att rusta upp problemfyllda stadsdelar. Det var väldigt intressanta år och jag är nöjd över resultatet.

– Vad jag hoppade av tidigare var en plats i parlamentet i Ottawa, som jag tackade ja till först. Det var inte lätt att säga nej när du blev tillfrågad av premiärminister Stephen Harper inne på hans tjänsterum inför femtio andra personer. Men jag insåg snabbt att det inte skulle fungera för mig att vara borta och bo i den kanadensiska huvudstaden på hotell tre veckor varje månad och bara kunna vara hemma i Winnipeg en vecka.

Vad hoppas du mer av de närmaste åren?

– Att få må bra och göra vad jag gör i dag. Hockeyn har varit mitt liv och nu har jag även fått ett bra liv utanför hockeyn igen. Jag stortrivs med tillvaron.

Steen mot Kanada 1981 Foto: ROGER TILLBERG/TT / ROGER TILLBERG TT NYHETSBYRÅN Thomas Steen i Tre Kronor 1981 Foto: ROGER TILLBERG/TT / ROGER TILLBERG TT NYHETSBYRÅN

Thomas Steen om klassiska Tre Kronor-matchen

Till sist, hur ofta tänker du på de där magiska dagarna i Canada Cup 1984 när du, Kenta Nilsson och Håkan Loob körde över USA i semifinalen i Edmonton med 9-2?

– Först och främst hade vi ett bra lag, det var inte bara vår kedja. Men visst, när vi tre satt på hotellrummet efteråt och pratade igenom vad som hade hänt insåg vi att inget kunde stoppa oss.

– Vi föll i finalserien mot Kanada, men när vi var på isen mot deras bästa spelare kände vi att vi var bättre. Det var en fantastisk känsla. Jag glömmer det aldrig. Vi hade förlorat den första finalmatchen med 2-5 och låg under med 0-5 och 1-6 i den andra, men reste oss och föll knappt med 5-6. De kanadensiska spelarna visste att vi var bättre än dem, det kände vi ute på isen.

Vad var hemligheten?

– Först och främst hade Leif Boork kört tre-fyra pass per dag med oss under lägret före Canada Cup, så jag har aldrig varit i bättre fysisk form. När jag kom till Jets träningsläger efter turneringen hade jag testvärden som ingen annan var i närheten av. Som sagt, jag glömmer det aldrig, säger Thomas Steen.

