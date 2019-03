Ledningsmålet kom efter 3.17 av den första perioden när Silfverberg avancerade in över den offensiva blå linjen och fick chansen att skjuta ett handledsskott från favoritpositionen i den högra tekningscirkeln.

Och som det small den här gången.

Pucken gick in över plockhandsken på Avalanchemålvakten Philipp Grubauer och träffade den orangefärgade toppen av vattenflaskan.

Korken flög all världens väg och plötsligt sprutade det vatten likt en fontän ur vattenflaskan bakom Grubauer.

Något som inte bara Jakob Silfverberg noterade när han lyfte armarna i luften och firade fullträffen.

”Skönt att få göra mål – var ett tag sen”

Lagkamraterna i båset såg också vad prickskytten med nummer 33 på tröjan hade ställt till med.

– Det skrattades i båset och killarna sa: ”What a way to shoot in the middle of the net”, för det var ju verkligen i mitten av målet. Men skottet kom ju ur en vinkel.

Har det hänt dig någon gång tidigare när du gjort mål att du skjutit sönder målvaktens vattenflaska?

– Nej, inte vad jag kan komma ihåg. Det här blev som en specialeffekt, liksom.

Du är effektiv från den där positionen snett ute till höger?

– Ja, när jag kommer in där över offensiva blå linjen brukar jag kunna sätta pucken där vid den första stolpen. Så det var skönt att få göra mål igen, det var ett tag sedan.

Silfverberg nådde ny milstolpe

Nattens mål var hans första efter fem mållösa matcher och 17:e den här säsongen. Totalt har han nu gjort 110 mål i NHL, de tio första fullträffarna kom under Silfverbergs rookiesäsong i Ottawa Senators 2012-13.

Jakob blev den nionde spelaren i Anaheim genom tiderna att göra 100 mål.

Så här ser topplistan ut:

1) Teemu Selänne, 457 mål.

2) Corey Perry, 368 mål.

3) Paul Kariya, 300 mål.

4) Ryan Getzlaf, 258 mål.

5) Steve Rucchin, 153 mål.

6) Bobby Ryan, 147 mål.

7) Rickard Rakell, 105 mål.

8) Andrew Cogliano, 103 mål.

Cam Fowler var Ducks andre målskytt i natt, assisterad av Rickard Rakell och Jakob Silfverberg.

Carl Söderberg spelade fram till Colorados enda mål, som kom i power play tidigt i den tredje perioden och gjordes av Derick Brassard.

För Avalanche var det här en tung förlust, då man behöver alla poäng man kan komma över just nu för att ta sig upp över slutspelsstrecket.

– Vi har 16 matcher kvar och nu handlar det om att vinna varje kväll. De lag vi konkurrerar med kring strecket, Minnesota och Dallas, plockar poäng nu, så vi har inte räd att förlora sådana här matcher som den här, sa Coloradostjärnan Mikko Rantanen efteråt.