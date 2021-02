”Det ska bli spännande att se om han lyckas”

– Det ska bli jättekul. Jag har aldrig varit i Lake Tahoe tidigare, men hör att det ska vara vackert däruppe, säger William Karlsson i Vegas Golden Knights.

I en matinéföreställning på lördag möts Golden Knights och Colorado Avalanche.

Ett dygn senare är det dags för Philadelphia Flyers och Boston Bruins att drabba samman på samma uterink, som placerats vid stranden av en av USA:s mest omtalade och vackra sjöar, Lake Tahoe.

Efter alla motgångar den här vintern med ett förkortat spelschema och utan publik i arenorna, samt en rad inställda matcher i sviterna efter pandemin, hoppas NHL att helgens två matcher i Lake Tahoe ska ge lite positiv publicitet.

Att äventyret blir en snackis i hockeykretsar. Och bra tv-underhållning.

För William Karlsson, 28, blir det första utomhusmatchen i NHL.

– Jag har inte spelat hockey utomhus sedan jag var i pojklagsåldern hemma i Märsta. Då höll jag mycket till på rinken vid Pinnbacken. Jag hoppas att det blir sol och bra väder på lördag, då kommer det här att bli toppen och en upplevelse att minnas, säger William.

Familjen får inte följa med

Vegas Golden Knights har startat starkt och slåss med St. Louis Blues om förstaplatsen i tabellen för West division.

Karlsson är återförenad med två kända namn på kanterna – Reilly Smith och Jonathan Marchessault.

– Vi har fungerat bra tillsammans, men skulle kunna vara giftigare. Men hela laget har varit stabilt så här långt i vinter.

Ni förstärkte försvaret inför säsongen med St. Louis lagkapten och backstjärna, Alex Pietrangelo. Vad har han tillfört?

– Stabilitet i försvaret. Han är rutinerad och en vinnare, det har gått bra ända sedan han kom. Jag tycker att vi känns starkare än tidigare.

Ni fick en ny coach under den förra säsongen, hur trivs du med Peter DeBoer?

– Jag gillar honom. Han är lugn och sansad.

Du överraskade alla med en kul video i december när du chockade flickvännen Emily Ferguson under en hajk och gick ned på knä och friade med lagkamraten Oscar Dansk som hemlig fotograf i buskarna. Har bröllopsplanerna tagit fart nu?

– Det blir bröllop under 2022 någon gång. Vi avvaktar vad som händer med pandemin för att kunna ha så många av våra familjemedlemmar och vänner på plats när vi gifter oss. Så vi har gott om tid på oss att planera festligheterna, haha...

Får era närmaste vara med på resan till Lake Tahoe?

– Nej, tyvärr. Det blir bara vi spelare och personalen kring laget som får åka till Lake Tahoe. Det är stränga regler som gäller just nu, säger William.

Flera sidoarrangemang

Som vanligt satsar NHL på en del sidoarrangemang som är tv-mässiga när man nu bjuder på två matcher i vildmarken.

Colorados lagkapten och anfallsstjärna Nathan MacKinnon ska försöka göra en hole-in-one på det 17:e hålet och vinna 1 miljon dollar, ca 8,3 miljoner kronor, till välgörenhet.

Att man valt just det golfhålet på Edgewood Tahoe Golf Course har att göra med att Joe Sakic gjorde sin första och enda hole-in-one på det hålet under kändisturneringen The American Century Celebrity Golf Championship där 2011.

– Ingen skulle bli gladare än mig om Nathan gör om bravaden. Det är en kul grej, sa Sakic i veckan till nhl.com.

William Karlson avundas inte MacKinnon.

– Nja, det ska bli spännande att se om han lyckas. Jag hade nog inte varit aktuell om någon spelare ur vårt lag skulle få chansen. Visst spelar jag golf, vem gör inte det när man bor i Las Vegas, men vi har flera andra kilar i laget som är bättre än vad jag är. Jag tänker närmast på Chandler Stephenson, Max Pacioretty, Zach Whitecloud och Brayden McNabb, för att nämna några.

NHL tänker också bjuda på kända artister i samband med matcherna. Ett band som var med vid den senaste All Star-matchen i St. Louis 2020 återkommer nu, nämligen Green Day, som kommer att spela sin nya singel ”Here comes the shock” live.

Som vanligt i samband med utomhusmatcher bjuder det amerikanska flygvapnet på en överflygning med plan från Nellis Air Force Base utanför Las Vegas i Nevada.