Henrik Lundqvist, som fyller 38 om knappt två veckor, genomgår sin tyngsta period i NHL-karriären just nu.

Han, som haft 11 säsonger med minst 30 segrar, har nu fullt sjå att få ihop 30 starter under säsongen.

Sedan nyår har Henrik Lundqvist bara börjat fyra matcher. Borta mot Detroit höll han nollan – för första gången sedan november 2017 – men de tre andra har hamnat i förlustkolumnen. Mot Dallas den 3 februari blev han utbytt efter två perioder. På 15 skott fick fyra in bakom honom.

Den huvudsakliga anledningen till Lundqvists mer undanskymda roll heter Igor Sjestiorkin. Den ryska supertalangen plockades upp till Rangers i början av januari. Sedan dess har Sjestiorkin, 24, Aleksandr Georgijev, 24, och Lundqvist roterats i ett okonventionellt försök att hålla tre NHL-målvakter i gång i samma lag samtidigt. Men nyligen gick Rangers coach David Quinn ut och förklarade att målet inte längre var att hålla alla tre varma, och att Sjestiorkin var lagets förstamålvakt.

Under tisdagen tränade Rangers på träningsanläggningen i Tarrytown norr om New York, och medan stjärnor som Artemij Panarin och Mika Zibanejad åkte runt och garvade och nojsade, såg han som varit Kungen av New York i närmare 15 år inte alls ut att ha lika kul på jobbet. Han vet inte när han ska stå i Rangers mål nästa gång.

– Jag tar det dag för dag, har gjort det ganska länge. Jag försöker träna bra och hålla farten uppe. Och förhoppningsvis … blir det nånting bra, säger Lundqvist efter träningen.

Vad skulle det vara, som är bra?

– Eh, ja… Jag har inte så mycket att säga om det just nu. Det är klart… Jag vill spela. Det är ju det det handlar om. Det har inte varit mycket de två sista månaderna. Situationen är som den är. Det är väldigt annorlunda. Ja, det är det jag har att säga just nu.

”Ser inte ut som jag kommer spela jättemycket”

Hur går diskussionerna med Quinn?

Lång tystnad.

– Ja... Hur går dom...?

Lång tystnad igen.

– Svårt att säga. Nja, men jag kommer väl få nån match. Men det ser väl inte ut som att jag kommer spela jättemycket. Så går diskussionerna.

NHL:s trejdingdeadline är den 24 februari. Under en längre tid väntades Rangers försöka byta bort Georgijev, som har utgående kontrakt, men Georgijev är fortfarande kvar och på senare tid har det skrivits allt mer om en eventuellt möjligheten för Rangers att göra det som tills alldeles nyligen verkade helt otroligt – flytta på Henrik Lundqvist.

När snackade du med general manager Jeff Gorton senast, hur ser den dialogen ut?

– Eh, jag har haft diskussioner under säsongen. Det… det är väl det jag att säga.

Har ni diskuterat att du ska släppa no trade-klausulen?

– Inga kommentarer.

Det var ju inte ett nej…

– Som jag säger, det är fokus på träningarna och göra det så bra jag kan. Sen… dom diskussioner vi har, de håller vi internt, det är inget vi pratar med er om.

Det är väl en sak att hålla i gång kroppen, men det är väl en annan sak mentalt när det blir ett sånt här läge?

– Jo, men det är klart. Förutom kanske något år i Frölunda när jag tog mig upp i a-laget, så har jag varit förstamålvakt hela min karriär. Det är en viss roll, det är en viss approach när du går ut och spelar. Du vet att du spelar.

– Det här, de sista två månaderna egentligen, framför allt de sista två månaderna, har det varit väldigt annorlunda. Det var ju en förändring redan förra året när vi skulle börja spela mer yngre och annan rotation än vad det varit de andra 13 åren. Men ligan går ju mot det hållet, man spelar mindre. Nu blir det ju en extrem situation, i och med att vi är tre. Men det är klart, fysiskt kan du hålla i gång. Det är inga problem. Kroppen känns väldigt bra. Det är mer matchfokus och så där… När du väl spelar, du får ju in och kriga. Det kommer inte vara som det brukar kännas, utan du får verkligen jobba hårt för att hitta den känslan. Så är det ju.

Henrik Lundqvist till Colorado?

Ett av de lag som ser ut att gå starkt in mot slutspelet, men ändå har en sårbarhet på målvaktssidan – och därmed skulle kunna vara intresserat av en rutinerad målvakt som vunnit stora matcher – är Colorado Avalanche.

Surret om lagets målvaktsjakt blev ännu starkare efter att Philipp Grubauer skadades på under utematchen mot Los Angeles i helgen, och Avs nu får förlita sig på oprövade tjecken Pavel Francouz.

Colorados situation kan väl inte ha undgått dig heller. Hur ser du på ett sånt scenario, om det skulle bli ett läge där det finns chans till mer speltid, och chans på slutspel, och få vinna?

– Som sagt. Vi har diskussioner internt. Det är där vi håller dem. Vi får se. Vi får se vad som händer. Jag har inget mer att tillägga faktiskt. Jag vill inte tillägga mer just nu. Vi får se.

Ytterligare en variant som bubblat upp i diskussionerna om Lundqvist är han skulle köpas ut av Rangers efter säsongen, och eventuellt få något slags jobb inom organisationen. På så sätt skulle Rangers kunna behålla båda de andra målvakterna och bli av med en del Lundqvists stora lönetaksträff som nu upptar 8,5 miljoner dollar för Rangers. Lundqvists kontrakt sträcker sig över nästa säsong.

Skulle det vara något som är intressant alls för dig?

– Det är en sån diskussion man inte tar nu. Det är längre fram. Just nu, jag är fokuserad på att komma hit, göra ett bra jobb och få chansen att spela. Det är där jag är. Allt annat, det är för en annan tid att diskutera.

Under den påfrestande tiden försöker Lundqvist koppla ifrån hockeyn, även om det är tufft.

– Det är klart att familjen, barnen gör att man får brejks. Men annars… Du tänker ju ständigt… Du tänker mer på hockey i en sån här situation än när du spelar mycket, och det går bra. När du är i en sån här extrem situation med väldigt lite spel så är det klart du analyserar väldigt mycket och tänker mycket. Du försöker ju få de brejksen från dig själv lite… Då är det familjen som är nummer ett.

