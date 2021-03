Fyra nya poäng under helgens besök i södra Kalifornien skapar lite hopp hos Sharks.

Något som tilltalar Erik Karlsson, 30, som under lördagen, enligt nhl.com, nyligen sagt att han inte kom till San Jose för att vara med om en generationsväxling och några år i botten av tabellen när laget byggs om.

– Självklart flyttade jag inte hit för tvingas uppleva en generationsväxling och skapandet av ett nytt lag, som jag gjorde under tio år i Ottawa. Men det är vad det är. Jag tror att vi kan bygga vidare på den kärngrupp av spelare vi har här nu och ta oss till slutspel och vara konkurrenskraftiga där under de närmaste åren. Som bekant vet man aldrig vad som händer bara man tar sig till play off.

”Har en bra grupp”

Karlsson är inte nöjd med vad som hände förra säsongen och säger att han inser att man inte är ett topplag just nu.

– Det krävs inte att man är kärnfysiker för att förstå det, men jag är taggad för att vara med och ta det här laget till en ny nivå. Jag tycker att vi har en bra grupp av spelare här att bygga vidare på.

Han hoppas att klubbledningen inte trejdar bort några av de äldre stjärnorna inför deadline den 12 april.

– Ingen av oss vill det, men det är inget vi spelare kan påverka. Vi kan bara göra vårt bästa och jag känner och tror att vi är på rätt väg nu, säger Erik.

Han avböjer att kommentera de här uttalandena ytterligare efter lördagskvällens match i Honda Center i Anaheim.

Sharks tre mål i nattens match gjordes av Evander Kane, Kevin Labanc och Dylan Gambrell medan Max Jones var Ducks ende målskytt.