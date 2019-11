”Det är ju det här alla drömmer om”

Boqvist, som draftades av Chicago som nummer åtta i den första rundan 2018, fick debutera i lördags när laget gästade Los Angeles Kings.

– Visst var det nervöst när jag fick debutera i bortamötet med Kings, men jag försöker att inte tänka så mycket utan bara spela på. Det är bara hockey, trots allt. Och jag tycker att debuten gick bra.

Adam Boqvist gjorde första NHL-målet

Han bildade första backpar ihop med veteranen Duncan Keith i nattens bortamöte med Anaheim Ducks och fick göra 17 byten med 15.44 minuters istid.

Adam gjorde 1-0 efter 9.21 sedan Ducks just hade blivit fulltaligt och Blackhawks pressat på i anfallszonen.

Boqvist skott letade sig in via insidan av den högra stolpen och han uppvaktades med ett kramkalas av Chicagospelarna på isen.

Lagkamraten Kirby Dach plockade upp pucken ur kassen direkt, så att Adam skulle få med den hem som minne från matchen.

Han bjöd på stabilt backspel under hela matchen och såg inte alls ut som någon rookie i ligan.

Känner du att du är redo för NHL nu?

– Ja, annars skulle jag inte vara här. Lite så är det ju. Det är klart att jag har saker att jobba på, men det får ta sin tid. Jag går ut varje kväll nu med inställningen att göra precis allt jag kan för att ta en plats. säger Adam.

Hade du mycket nytta av säsongen i London Knights i Ontario Hockey League förra året?

– Ja, det tror jag. Det var bra för mig att vara där och få spela på liten is en hel säsong.

Du började den här säsongen i AHL med Rockford IceHogs ?

– Det är nästan svårare att spela där. Det är mer fart och fläng där och inte lika strukturerat. Det är smartare spelare här i NHL

Hur var känslan när pucken satt där till 1-0 i kväll?

– Det var lite overkligt. Men jag försökte att inte tänka på det så mycket, målet kom ju under den första perioden och det kunde ha slutat på annat vis. Nu vann vi, så det var verkligen skönt.

Robin Lehner storspelade i målet

Robin Lehner, 28, gjorde en stormatch i kassen med 26 räddningar och var den stora orsaken till Chicagos vinst.

Han öser beröm över Adam Boqvist och det spel 19-åringen visat upp under sin två första NHL-matcher.

– Så jäkla kul att se Adam komma in och spela så bra direkt. Jag tyckte han var duktig redan i debuten igår kväll mot Kings. Jag tror knappt jag har sett någon sådan ung spelare komma in i ligan under min tid i NHL och vara så lugn med pucken. Han är inte så stor, men han går in i hörnen och smäller på de största motståndarna. Han är stark längs sargen, så jag är väldigt imponerad av hans start så här långt. Han var grym för oss i power play ikväll och nu fick han göra sitt första mål också. Jag tar för givet att han får fortsätta spela nu, säger Robin.

Chicago hade en 2-0-ledning efter halva matchen, men Anaheim kom ikapp och det behövdes förlängning för att få ett avgörande.

Där klev det gamla radarparet Patrick Kane och Jonathan Toews fram och satte 3-2 redan efter 24 sekunder.

– Vi behövde verkligen de här två poängen, säger Lehner.

Ryan Getzlaf gjorde sin 1000:e match

För Ducks lagkapten Ryan Getzlaf var det här hans 1000:e match i NHL och han hyllades av klubben med en ”minnesvideo” på Jumbotronen under ett spelavbrott i den första perioden.

Publiken gav Getzlaf en stående ovation och han lämnade isen med en assist och utnämningen ”Matchens lirare”.

LÄS MER: Det är stor kris - hur länge blir Erik Karlsson kvar?

Se Adam Boqvists sköna fullträff här