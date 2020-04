”Det är jobbigt att se – vill inte gå igenom samma sak”

NHL-säsongen 2019/20 började i vanlig ordning med att Henrik Lundqvist, 38, vaktade målet för New York Rangers. Sedan flytten till Manhattan 2005 har Lundqvist varit mer eller mindre given som etta i Rangers, men efter nyår hände det något.

Lundqvist hade visat upp sämre siffror än någonsin tidigare under NHL-karriären. 3,16 insläppta mål per match och en räddningsprocent just över .900.

Lundqvist petades till förmån för Alexandar Georgiev och förpassades även till läktaren som en så kallad ”healthy scratch” för första gången i sin karriär i februari.

– Min roll har bevisligen förändrats de senaste månaderna och vi har tid för att diskutera det, klubben och jag. Men just nu vill jag bara vara stöttande, sa Lundqvist i början på mars.

Zibanejads ord om Henke: ”Jobbigt att se”

Av de 19 sista matcherna innan NHL tvingades till ett uppehåll vaktade Lundqvist bara målet en enda gång. Det var mot Philadelphia Flyers och då släppte han in fem mål.

På andra sidan spektrat, men i samma lag, finns Mika Zibanejad. 26-åringen har tagit enorma kliv under säsongen och trots att han bara fått spela 57 matcher i år är detta hans mål- och poängbästa säsong i karriärer (41 mål och 75 poäng).

I en videointervju anordnad av NHL, tillsammans med Oliver Ekman-Larsson, Nicklas Bäckström och Victor Hedman, berättar Zibanejad att det har varit underligt att följa situationen kring Lundqvist under året, samtidigt som hans eget spel gått som tåget.

– Det har varit en konstig situation för alla. Jag kan inte prata för Henke, men det är klart att det är en konstig situation han inte upplevt tidigare under sin karriär. Men han har kommit in på träningarna, jobbat stenhårt och försökt vara så positiv han bara kan, säger Zibanejad och fortsätter:

– Jag kan inte alls förstå hur den här situationen är för honom. Men jag hoppas jag aldrig behöver gå igenom samma sak. Det är jobbigt att se.