Mitt under NHL-säsongen har flertalet NHL-stjärnor, bland annat Elias Pettersson och Jakob Markström, visat upp sina färdigheter under All Star-veckan i St. Louis.

New York Rangers Mika Zibanejad?

Han flög över Atlanten för att besöka en iskall ishall i Gustavsberg utanför Stockholm och spelar hockey med ungdomar. Det är andra året i rad som 26-åringen är involverad i Hearts Sport Camp, som anordnar sportläger för ungdomar under sommaren, och nu är Zibanejad hemma i Sverige för att marknadsföra träningslägret.

– Det var fantastiskt kul förra året. Det är så givande att se alla barn och få vara en del av det. Man blev påmind om hur det var att vara på läger som liten, vilket är väldigt kul, säger Mika Zibanejad.

NHL-stjärnan har tidigare skänkt pengar till ungdomshockeyn i Stockholm och när Damkronorna låg i fejd med förbundet i höstas gick ett par kronor per såld hamburgare från Zibanejads restaurangkedja till de strejkande Damkronorna.

Det verkar vara viktigt för dig att ge tillbaka?

– Jag har alltid velat göra såna här saker. Jag fick en fantastisk möjlighet att göra det förra sommaren med lägret och jag tycker att det är viktigt. Det är kul att ha Madison Square Garden som hemmaplan, men det var i såna här ishallar som allt började.

Höll kärleken med Irma Helin hemlig

Hamburgerkedjan ”Brödernas” är nu uppe i åtta restauranger och vid sidan av det satsar Zibanejad på en musikkarriär, där hans mest spelade låt har elva miljoner spelningar på Spotify.

Var kommer drivet ifrån?

– Jag har en bror som är väldigt bra på att schemalägga allt. Klart att det är mycket, men så länge man planerar in det bra så funkar det. Hockeyn är så klart prio ett, på fritiden kan man hålla på med andra roliga grejer, som restaurangerna och musiken, men jag är så klart inte själv. Det hade varit helt omöjligt. Jag har bra folk runt mig.

I en intervju med SportExpressen i augusti berättade New York Rangers centerstjärna att han träffat kärleken i sommar – men ville inte avslöja vem det var.

– Det är fortfarande hemligt. Men hon bor i Stockholm. Det blir lite annat nu under säsongen när hon kan komma över till mig. Det känns väldigt bra, sa han då.

Men i september gick Mika Zibanejad och fotbollsspelaren Irma Helin ut på sociala medier med att de var ett par. Sen dess har Helin lagt skorna på hyllan och presenterades nyligen som Discoverys nya expert till säsongens allsvenska sändningar.

Zibanejads hyllning: ”Hon är fantastisk”

De båda träffades i ung ålder då de båda pluggade på samma gymnasium. Efter att ha känt varandra i nästan tio år blev de ett par och Zibanejad är väldigt lycklig över kärlekens nya karriär som tv-expert.

Nu får de till och med ännu mer tid med varandra.

– Från vårt håll är det fokus på hennes nya karriär. Det är fantastiskt kul och jag är otroligt glad för hennes skull. Jag är glad över att få vara en del av hennes resa, att få finnas där för henne på samma sätt som hon är där för mig och hockeyn, säger han.

Följer du hennes sändningar?

– Jag hinner se allt egentligen. Hinner jag inte så pausar jag bara sändningen och kollar klart när jag kommer hem. Vi håller kontakten under sändningarna också. Det är kul att se henne, hon är otroligt duktig. Hon har inte bara talang på planen, även utanför.

Hur funkar det att ha distansförhållande?

– Hon har varit i New York ganska mycket, så det har inte varit allt för många nätter eller dagar utan varandra. Det har funkat väldigt bra. Vi stöttar varandra och hon är fantastisk.

Pekas ut som lagkapten i Rangers

Mika Zibanejad är inne på sin fjärde säsong med New York Rangers och stortrivs i staden.

Den svenske VM-hjälten bor i en våning på 36:e våningen med en stor takterass och majestätisk utsikt över Manhattan.

– Min brorsa var över och kollade på flera lägenheter och när den här dök upp var det inte mycket att tänka på. Det var bara att klippa den så fort som möjligt. Jag trivs fantastiskt bra och det är nära till allt. Jag försöker njuta så mycket som möjligt, för man vet att det inte håller hela livet. Det är mycket stress med schemat, men man försöker njuta. Det gäller att inte ta det här livet för givet.

För andra säsongen i rad spelar New York Rangers utan en uttalad lagkapten. I stället delar fyra spelare, inklusive Zibanejad, på ansvaret som assisterande kaptener.

På sociala medier är det dock mängder av Rangers-fans som kräver att publikfavoriten Zibajenad ska få ett C på sin tröja till nästa säsong. 26-åringen går mot sin bästa säsong någonsin och har noterats för 39 poäng på 35 matcher.

– Det är väldigt ärofyllt att få de kommentarerna. Bara att få vara assisterande i en klubb som Rangers är helt otroligt. Att bli lagkapten skulle vara en stor ära och självklart tillkommer press och förväntningar. Men det är något jag trivs med och skulle chansen dyka upp vore det fantastiskt kul men det är inget jag fokuserar speciellt mycket på, säger Mika Zibanejad.

Så nära är Rangers att få en svensk kapten