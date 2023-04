Deras hopp lever tack vare Engvall

Vad som hände var att Engvall skickade i väg ett skott från en position mellan tekningscirklarna efter att ha kommit ut med pucken från det högra hörnet.

Skottet missade kassen, men träffade Carolinastjärnan Sebastian Aho i ansiktet. Han föll till isen blödandes från ett sår i munnen samtidigt som pucken studsade ut framför Brock Nelson som stod intill Aho.

Nelson slog till pucken i luften på tennis och kunde till sin lycka se den flyga in bakom Carolinamålvakten Antti Raanta.

Plötsligt stod det 2-0 till Islanders när matchklockan visade 3.16 minuter av den andra perioden.

Engvall hade gett gästerna ledningen med 1-0 i mitten av den första perioden sedan Hurricanens helt tappat markeringen på svensken i anfallszonen.

Pierre kunde glida in framför kassen och skicka in sitt första playoffmål i Islanderströjan med ett välplacerat skott som smet in vid den bortre stolpen.

Paul Stastny reducerade för Carolina, men Islanders svarade snabbt med att göra 3-1 genom Mathew Barzal innan mittenperioden var slut.

Kan kvittera på hemmaplan

Sebastian Aho kom tillbaka och spelade efter att ha blivit omplåstrad och reducerade till 2-3 i mitten av den sista perioden.

Det står nu 3-2 i matcher till Carolina i åttondelsfinalen inför fredagens sjätte möte på Long Island.

– Jag tycker att vi förtjänat bättre än vad resultaten visat, säger Engvall.

Känns det som ni kan kvittera matchserien på fredag hemma på Long Island?

– Vi är svårspelade på hemmaplan. Jag tror att vi kvitterar, säger Pierre Engvall.

Tv-kanalen ESPN, som sände matchen i USA, hade roligt åt en situation i den sista perioden när båda lagens Sebastian Aho satt utvisade samtidigt.

Svenske Islandersbacken för fasthållning och Carolinas finländske forward för spel med hög klubba.

Både Pierre Engvall (1 mål och 1 assist) och Sebastian Aho (född i Umeå) var +2 hos NY Islanders.