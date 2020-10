I rådande samhällsläge ska man passa sig för att slå fast saker, det lärde sig nog alla hockeyälskare efter att regeringen beslutade att dra tillbaka lättnaderna för de publikrestriktioner som skulle träda i kraft 15 oktober.

Ovissheten är påtaglig överallt i hockeyvärlden, så även i Nordamerika.

NHL deklarerade förra veckan att ambitionen är att starta nästa säsong 1 januari, men mycket måste falla på plats för att det ska hända.

Det blir tydligt när SportExpressen får en insyn i nordamerikansk hockey genom Sportsnets Chris Johnston, som bevakat NHL på heltid sedan 2006.

– Jag är någorlunda optimistisk att NHL-säsongen ska starta i början av 2021, men kanske inte nödvändigtvis 1 januari. Det största problemet ligan måste handskas med är hur många städer som kan släppa in publik – och när – för intäkterna därifrån är vitala för att påbörja en ny säsong. Med det sagt förväntar jag mig ändå att det första nedsläppet kommer ske åtminstone senast februari.

Har ligan kommunicerat i vilken form säsongen kommer spelas, om det blir i hub-städer likt under Stanley Cup eller i samtliga NHL-arenor som under en vanlig säsong?

– Det här är fortsatt en öppen fråga. NHL kommer träffa spelarfacket denna vecka för att diskutera hur man ska gå framåt. Just nu tror jag alla föredrar att spela matcherna utanför en ”bubbla” av två anledningar: Dels de kostnader som medför att spela i en ”bubbla” och dels hur tufft det varit för spelarna att spela Stanley Cup under sådana former.

”Kan få se en renodlad kanadensisk division”

Johnston ser det som sannolikt att spelplanen för grundserien kan komma att ritas om.

– I bästa fall kommer NHL dela in lagen i regionala divisioner vilket fått flera att tro att vi kommer få se en renodlad kanadensisk division nästa säsong, eftersom det inte finns några reserestriktioner inom landet men skulle man resa från USA till Kanada behöver man befinna sig i en 14 dagar lång karantän. Inget har bestämts i frågan, och ligan kommer vänta så länge som möjligt innan formatet spikas.

Kommer det ens vara möjligt med en 82 omgångar lång säsong?

– NHL skulle älska om det går att genomföra 82 omgångar. De har goda förhoppningar på att komprimera schemat eftersom det inte kommer vara några uppehåll, som All Star-helgen. Det kan betyda att Stanley Cup delas ut i mitten av juli om man vill spela 82 omgångar. Värt att notera är att fler matcher betyder mer intäkter om fansen tillåts vara på plats i arenorna och därför kommer ligan ämna att klämma in så många matcher som möjligt nästa säsong.

Går det att säga hur hårt coronapandemin slagit mot NHL och AHL?

– Det här är den mest utmanande ekonomiska situationen NHL och AHL befunnit sig i på flera generationer. Jag tror dock ingen kan fastställa exakt hur illa det kommer att bli eftersom vi inte vet när ett vaccin kan vara klart och när fansen släpps in i arenorna igen.

Moritz Seider. Foto: JONATHAN HAYWARD / AP TT NYHETSBYRÅN

Risk för att AHL ställs in helt

Kan NHL påbörja sin säsong 1 januari innebär det att spelarna kommer återkallas för träningsläger i mitten av december.

Det har ännu inte kommunicerats om AHL-säsongen kommer skjutas fram ännu längre eller till och med ställas in.

Den farhågan finns hos flera parter inom den svenska hockeysfären som SportExpressen kommit i kontakt med.

En klubbledare uttrycker sin skepsis ”vad jag hör från mina nordamerikanska källor blir det inget spel i AHL”.

En agent är lika pessimistisk ”jag tror att det ska till ett mirakel för att AHL ska starta”.

En NHL-scout ser mörka moln på himlen ”AHL är ännu mer beroende av publikintäkter än NHL, därför tror jag det kan bli svårt att påbörja säsongen som det ser ut just nu”.

Chris Johnston vill inte sträcka sig så långt.

– AHL står inför än fler hinder än vad NHL gör just nu, absolut, men jag tror inte att säsongen kommer ställas in helt och hållet. De lagen är viktiga för NHL-organisationerna när det kommer till att utveckla talanger och förbereda spelare inför NHL. Det jag hör är att de kommer testa ett regionalt upplägg för att undvika resor. De kanadensiska NHL-organisationerna med AHL-lag i USA (Vancouver, Edmonton och Calgary) kommer möjligen bli tvungna att flytta deras lag till Kanada för en säsong för att komma runt de problem som medföljer de nuvarande reserestriktionerna i Nordamerika.

Ponera att AHL inte kommer i gång, vad kommer hända med de spelare som ska tillhöra de klubbarna?

– Jag har inget svar på den frågan. NHL-lagen kommer göra allt i sin makt för att hitta platser för deras topptalanger att spela på, men uppenbarligen finns det inte allt för många luckor runtom i världen nu.

Är det troligt att NHL-organisationerna kommer fortsätta låna ut spelare till Sverige?

– De kommer skicka iväg så många spelare som möjligt. Det har vi sett med Joe Veleno och Moritz Seider. SHL har en väldigt hög status när det kommer till att utveckla spelare till NHL och det finns en stor oro nu att framför allt unga spelare kommer missa ett helt år av sin utveckling om matcherna inte kommer i gång.

ALLA LÅNESPELARE I SVERIGE – REDAN NU HOCKEYALLSVENSKAN AIK Victor Söderström, back Oliver Wahlstrom, forward ALMTUNA Filip Larsson, målvakt Gustav Lindström, back Johan Södergran, forward Tim Söderlund, forward BJÖRKLÖVEN Oskar Steen, forward Carl Grundström, forward KRISTIANSTAD Joel Kellman, forward MODO Jesper Lindgren, back Aleksi Heponiemi, forward SSK Filip Gustavsson, målvakt Axel Andersson, back Evan Bouchard, back Lukas Vejdemo, forward Samuel Fagemo, forward TIMRÅ Jesper Boqvist, forward Isac Lundeström, forward TINGSRYD David Gustafsson, forward VITA HÄSTEN Adam Werner, målvakt Linus Högberg, back William Lagesson, back Simon Holmström, forward Marcus Sörensen, forward VÄSBY Raphäel Lavoie, forward VÄSTERVIK Felix Sandström, målvakt Andreas Englund, back Eetu Tuulola, forward Axel Jonsson Fjällby, forward VIK Rasmus Asplund, forward SHL MALMÖ Joe Veleno, forward RÖGLE Moritz Seider, back DJURGÅRDEN Bobby Nardella, back Visa mer Visa mindre

”Spelare kommer att bli utan jobb”

SportExpressen har tidigare beskrivit ett allvarligt och låst läge på arbetsmarknaden för svenska hockeyspelare. Tidigare under hösten rapporterades 117 spelare vara arbetslösa, en rekordsiffra enligt spelarfacket Sico.

När smockorna fortsätter att delas ut mot klubbarna och intäkterna uteblir i form av publikbortfall finns inte heller samma kapital för att erbjuda kontrakt till de spelare som söker nya arbetsgivare.

Därför har spelare som exempelvis Christoffer Persson, som sökte ett utländskt äventyr, valt att spela för amatörklubbar för att hålla sig sysselsatta i väntan på nästa jobb.

Skulle AHL-premiären dröja eller går det så långt som att ligan aldrig startar finns en överhängande risk för att konkurrensen bland de arbetslösa spelarna kommer bli än mer mördande tuff.

Chris Johnston är övertygad om att många hockeyspelare kommer få ställa in sig på en helt ny verklighet.

– Ja, spelare kommer att bli utan jobb och det kommer vara klart mindre pengar för de som får behålla sina jobb. Trycket är igång. I NHL kan alla spelare gemensamt bara tjäna 50 procent av ligans intäkter och just nu ser det inte så ljust ut på intäktsfronten för ligan. Det kommer att bli ett tufft år.