Men Avalanche föll till slut i förlängningen mot Tampa Bay sedan Nikita Kutjerov avgjort på ett friläge efter 3.03.

Än värre - Avalanche fick stjärnan Mikko Rantanen skadad.

– Han blir borta i flera veckor, sa coachen Jared Bednar efter matchen.

Det talas om ett brutet nyckelben och det såg ut som Rantanen hade drabbats av en sådan skada när han gick av isen och direkt ut i omklädningsrummet.

Colorado har sedan tidigare förstemålvakten Philip Grubauer skadad liksom andrecentern Nazem Kadri och forwarden Matt Calvert.

Henrik Lundqvist till Colorado?

När det gäller Grubauer kom förre nhl-spelare och numera tv-kommentatorn Dave Reid med det här förslaget i tv-studion hos NHL Network:

– Jag tycker att general managern Joe Sakic ska ta kontakt med New York Rangers för att se om det går att trejda till sig Henrik Lundqvist. Han skulle passa perfekt in hos Colorado och vara en viktig kugge inför slutspelet. Och Avalanche har råd med Hank under lönetaket, sa Reid.

Nattens möte med Tampa Bay blev en tuff tillställning med hårda tacklingar och massor av gruff och stök efter avblåsningarna.

För Tampa Bay var det elfte raka segern vilket är nytt klubbrekord.