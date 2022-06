Affe, eller ”Alfie” som han kallas hemma i Ottawa, fick beskedet under semestern hemma på västkusten.

Han erkänner att det var lite pirrigt innan samtalet från Invalskommittén i Toronto kom vid 20-tiden på måndagskvällen.

Daniel Alfredsson har varit på valbar plats sedan 2017. Fem långa år på ”väntelistan”, med andra ord.

– Jag var lite mer förväntansfull i år, då en grupp hockeyfans i Ottawa drog igång en kampanj under mottot ”Alfie to the Hall” på sociala medier. De fick också stöd av Senators, så det var en bred uppslutning och jag är dem väldigt tacksam över stödet och den breda kampanjen. Jag tror att den hade inverkan över att jag nu blev invald.

– Det kändes som det var nu eller aldrig. När klockan hade passerat åtta på kvällen här tänkte jag att det kanske är för sent. De ringer inte. Men när samtalet kom från John Davidson och Mike Gartner var det utan tvekan ett av de bästa telefonsamtalen jag fått under senare år.

Hur firade du och familjen?

– Vi hade en del gäster här, så det blev lite hockeychampagne. Det blev några öl.

Speciellt att nu göra Sundin, Forsberg och Lidström sällskap i Hockey Hall of Fame?

– Ja, absolut. De är några av de största hockeystjärnorna vi haft i Sverige genom tiderna. Lägg Daniel och Henrik Sedin till den skaran också. Jag är så väldigt glad över att få bli invald samtidigt med dem. Det ska bli fantastiskt att få hänga med Sedinarna en helg i Toronto i samband med ceremonin i november.

Hur stort är det här för dig?

– Jag ser verkligen fram emot det. Jag tror att det är lättare att kunna njuta av det när man lagt av. Man uppskattar sådana här utnämningar mer.

– Jag vågade inte ta något för givet förrän jag fick samtalet. Det är en oerhört stor ära att bli invald. Det ger en stämpel av att man har gjort något bra under karriären.

Vad betyder det för svensk hockey, tror du?

– Att ytterligare tre svenskar nu blir invalda till de fyra som redan är i Hockey Hall of Fame är stort. Och fler kommer, Zäta (Henrik Zetterberg), Erik (Karlsson) Henrik Lundqvist och Victor Hedman står väl sedan i tur.

– Svensk hockey har tagit fram otroligt många talanger, som levererat på den stora scenen.

Börje Salming var den förste svensken att bli invald i HHOF när han kom in 1996.