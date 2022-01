Dahlins drömmål: ”Inte ofta man får göra det”

Rasmus Dahlin bjöd på ett härligt solonummer när han gav Sabres ledningen i matchen redan efter knappt tre minuter.

Han visade varför han är uttagen till All Starmatchen i Las Vegas om två veckor när han avancerade in från den offensiva blå linjen, rundade Starsforwarden Joel Kiviranta och tog sig in mot kassen.

När ingen motståndare lyckas få stopp på honom dribblade Dahlin sig förbi Miro Heiskanen och Riley Damiani för att som avslutning runda målvakten Braden Holtby och lägga in pucken i kassen.

Det var ett mål som fick tv-kommentatorerna att leta efter superlativer om den svenske backtalangen.

– Rasmus spelar med stort självförtroende just nu, både med och utan puck. Med sitt höga hockey-IQ kan han skapa målchanser på egen hand, sa förre NHL-målvakten Martin Biron hos MSG Network, som sänder Buffalos matcher.

Själv sa Dahlin så här när han mötte media efteråt:

– De spelade man-mot-man i egen zon, så jag utnyttjade det istället för att skjuta från blålinjen. Det är inte ofta du får det där läget, så det gäller att utnyttja det och ta chansen och gå på mål.

Rasmus Dahlin visade klass

Fyra minuter senare visade Dahlin sin klass igen med en smekande skarvpassning i powerplay till rookien Jack Quinn, som från den högra tekningscirkeln kunde prickskjuta 2-0.

– Wow, det där såg ut som ett shownummer av Harlem Globetrotters, utbrast Martin Biron om Dahlins framspelning.

Det var Quinns första mål i NHL och fullträffen kom i hans andra ligamatch.

Rasmus Dahlin stod också för framspelningen till Alex Tuchs 4-3-mål med drygt fem minuter kvar av den andra perioden.

Men efter att ha tappat 2-0 och 3-1, så kunde Sabres inte heller hålla 4-3-ledningen man hade skaffat sig inför den sista perioden.

Tyler Seguin kvitterade i powerplay och Jason Robertson avgjorde med sitt 5-4-mål när Rasmus Asplund satt i utvisningsbåset för en tripping i anfallszonen på landsmannen Jacob Peterson.

Buffalo föll mot Dallas

Och kvällen var förstörd för Rasmus Dahlin och hans lagkamrater inför den låga publiksiffran 7808 åskådare i KeyBank Center.

– Vi måste hitta sätt att vinna den här typen av matcher mot den här typen av motståndare, som har äldre och erfarna spelare. Men vi lär oss och kommer att växa och bli bättre, sa Rasmus Dahlin under sin presskonferens.

Dahlin bar ett A på bröstet som en av Buffalos assisterande lagkaptener den här kvällen som ersättare för skadade Kyle Okposo.

– Det var en stor ära och betyder mycket för mig att få bära ett A på tröjan, sa han efteråt.

Dallas gjorde fyra mål i powerplay.

– Dallas är ett storväxt och starkt lag, så vi orkade inte stå emot. De vann de viktiga närkamperna längs sargerna och framför kassarna, analyserade Buffalocoachen Don Granato.

Dallasduon Jason Robertson och Tyler Seguin stod båda för 2 mål och 1 assist.

