Det är fortfarande en av de största Tre Kronor-stunderna i historien.

Efter att Magnus ”Sigge” Svensson pangat in ett slagskott med en dryg minut kvar av ordinarie tid och Sverige och Kanada spelat av en förlängningsperiod skulle allt avgöras på straffar.

”Sigge” satte sin första straff precis som Peter Forsberg medan legendarer som Mats Näslund och Håkan Loob lyckades inte behålla kylan och få in pucken, efter några fler omgångar på den risiga isen kom Foppa in för sin andra straff, i sudden death-omgången.

Han drog ut mot vänster och Hirsch tänkte ”jag har honom, han har ingenstans att ta vägen nu”.

Men Hirsch blev, precis som resten av hockeyvärlden, slagen med häpnad över Foppas enhandsbackhand. Målvakten fick se pucken gå in alldeles, alldeles under plockhandsken och in i mål.

Sen kom Tommy Salo osannolika benparad och det svenska guldet 1994 var klart.

– När det hände kunde jag inte begripa att vi förlorade, och var förbannad. När man är där som en ung grabb, då är det klart man vill vinna. Men det är nog en av de största gåvorna jag har fått. Det är en av de bästa sakerna som kunde hända mig. Tack, Peter! Dra åt helvete, men tack, Peter! Haha!

Det han menar är gåvan är att det är tack vare straffen han kan nåt ut till läsare i Sverige med sitt budskap nu.

– Jag är tacksam för den tiden, för Peters dragning var nåt som folk inte hade sett, och det var nåt som gjorde mig relevant i historien, säger Hirsch, 50.

Skulle köra utför stupet

Men det var nära att han inte kunnat berätta sin historia. Väldigt nära.

Sommaren efter OS-säsongen, den som Hirsch beskriver som den roligaste i sitt liv, sitter han bakom ratten i sin Plymouth Laser, årsmodell 1990, turbo. Han är hemma igen efter säsongen, i Kamloops i västra Kanada.

100 kilometer i timmen. 120, 150, 180. AC/DC på högsta volym. Avståndet fram till stupet minskar sekund för sekund. 200 kilometer i timmen.

Det är en bekant plats, han har valt ut den som ett lämpligt ställe att göra slut på allt. Han orkar inte tänka på familjen, på flickvännen, på nånting annat än att kaoset i hans huvud ska försvinna.

220 kilometer i timmen – och så kommer en annan tanke. Corey Hirsch släpper gaspedalen och trampar ner bronsen i panik. Bilen fortsätter mot stupet, studsar och kränger. Till slut stannar den.

Han gråter och bönar och ber: Hjälp mig!

Ögonblicket när allt brast

Den 6 maj samma år hade han stått i en bar i Washington, som tredjemålvakt i New York Rangers. Det var då Mörkret kom över honom. Ett kompakt, allomslutande mörker, och en röst i hans huvud som inte gick att få tyst på.

– Det var som att nåt gick sönder. Nästan som att en sladd dras ur. Var det nåt jag var extra mottaglig för? Jag vet inte. Jag tror inte man vet riktigt. Det är annorlunda än depression och ångest, som kan ligga där under ytan. För mig och med OCD – det var som en damm brast då.

Tvångstankarna plågade honom dag som natt.

Den enda tiden han var fredad var när han var ute på isen. Men även för en proffsmålvakt, speciellt en som inte spelar så mycket, blir det många timmar utanför isen.

Han hade ett OS-silver, han hade en Stanley Cup-titel efter våren som tredjemålvakt med Rangers, men allt han ville, det enda han ville, var att det skulle bli tyst på rösten i hans huvud.

Han var besatt av tankar som att han skulle ha fått hiv och skulle smitta sin flickvän.

Det var först under tiden med Vancouver Canucks – efter att han brutit ihop helt – han hittade en psykolog som kunde hjälpa honom, och förklara att det var frågan om OCD.

”Som att släppa en granat”

Hirsch berättade först om sitt självmordsförsök i bilen på sajten Players Tribune i en artikel som fick stort genomslag. Nu släpper han boken ”The save of my life” om vad han gått igenom. Han understryker att det inte är en hockeybok – det är en bok om mental hälsa.

– Players Tribune-texten var mer som att släppa en granat. Nu är det mycket mer på djupet.

OCD, eller tvångsyndrom, kan ta sig många olika uttryck. Han säger att folk som läst boken berättat att det varit en ögonöppnare.

– För det är inte det här som folk tror att OCD är – de tänker på folk som inte kan låta bli att tvätta händerna och sånt. ”Åh, jag är så pedant och noggrann!” Mmm, gulligt. De flesta förstår inte att OCD är mycket mer än så, och väldigt annorlunda. De flesta av de vänner jag har som har OCD har försökt ta livet av sig. Och några har fullbordat försöken.

Nu vill han rikta ljuset på bristen på utbildning i skolan om mental hälsa.

– Man får sexualundervisning, man får lära sig vad man ska om nån bryter benet – vem man ringer, och vad man gör. Att inte ha den utbildningen om mental hälsa dödade mig nästan. Och våra barn får fortfarande inte den. Det är det jag försöker ändra på. För jag vet att det just nu finns barn som inte vet vad de ska göra, för de begriper inte vad fan det är som händer med dem. De behöver den informationen.

Det handlar om upplysning – och hopp.

– Man är inte dömd till ett liv i misär och elände, säger Hirsch.

Hyllningen till Robin Lehner

Någon som också gjort mycket för att få bort stigmat kring mental hälsa, speciellt i hockeykretsar, är svenska NHL-målvakten Robin Lehner. Han skrev en text i The Ahtletic 2018 om sin kamp, och talet han höll under NHL Awards 2019 blev uppmärksammat världen över.

– Jag skäms inte för att säga att jag lider av mental ohälsa, men det betyder inte att jag jag är mentalt svag, sa Lehner.

För Corey Hirsch, som tog steget ut i offentligheten med sina problem något år tidigare, var det omvälvande att se Lehner göra det han gjorde, mitt under karriären och på en sån scen.

– Det var ett av de starkaste, mest otroliga tillfällen jag varit med om. Robin har gjort fantastiska saker, han har gått igenom mycket, det har varit tufft – men att göra det han gjort, det var en enorm stund för hockeyvärlden; för alla ungdomar som är ute där och känner sig ensamma.

Robin Lehner berättade om sin mentala ohälsa under NHL Awards 2019. ”Det var ett av de starkaste, mest otroliga tillfällen jag varit med om”, säger Hirsch. Foto: STEPHEN R. SYLVANIE / REUTERS BILDBYRÅN

– Jag vet hur det är att känna sig så ensam. Man sitter på sin säng och tror att man är galen, och ingen kommer förstå, och att de kommer stöta ut en. Jag vet hur det känns. Och när Robin tar sina problem ut i offentligheten – sånt krossar den ensamheten. Det finns inga anledningar att skämmas och tro att man är galen – det var bara ett fantastiskt ögonblick, säger Hirsch.

Spelade för fem NHL-klubbar Namn: Corey Hirsch. Ålder: 50. Familj: Frånskild, två barn. Från: Uppvuxen i Calgary i Kanada. Proffs: 1992-2006. Klubbar i karriären: Binghamton Rangers, New York Rangers, Vancouver Canucks, Syracuse Crunch, Nashville Predators, Milwaukee Admirals, Utah Grizzlies, Washington Capitals, Albany River Rats, Cincinnati Cyclones, Portland Pirates, Philadelphia Phantoms, Dallas Stars, Timrå IK, Langnau (Schweiz), Kassel (Tyskland), Malmö Redhawks. Främsta meriter: OS-silver med Kanada 1994, VM-brons 1995, NHL All rookie team. (Tillhörde NY Rangers när laget vann Stanley Cup 1994 men var tredjemålvakt så spelade inte och har har därmed inte namnet på bucklan.) Visa mer

Efter en brokig NHL-karriär avslutade Hirsch karriären med spel i både Timrå och Malmö, med starka slutspelsinsatser i båda klubbarna. Han var med och spelade upp Malmö i dåvarande elitserien 2006.

– Jag hade inte kunnat önska mig ett bättre slut på min hockeykarriär! Jag älskade min tid i Timrå, jag älskade min tid i Malmö. Skulle du säga ”du får bo resten av livet i Sverige”, skulle jag jag bara säga ”visst, vart ska vi?”.

Detaljerna som förvanskades på frimärket

Oavsett var han bort lever kopplingen mellan Hirsch och Sverige kvar. Efter Sveriges OS-guld blev ju ”Foppastraffen” föremål även för Postens uppmärksamhet och det klassiska hockeyfrimärket gavs ut.

Men tittar man noga på frimärket så ser man att tröjan på målvakten är blå, i stället för Kanadas röda. Och målvakten som blir bortgjord av Foppa har nummer 11 på tröjan, inte Hirschs etta.

Hirsch hade nämligen nobbat förfrågan om att bli förevigad.

– När det hände var man förbannad, du vet, man är en tävlingsinriktad snorunge, haha… Men det var nåt med copyright också, som jag har fått det förklarat för mig, att Sverige ville inte betala för copyrighten. Jag vet inte så noga, det var nåt som min agent skötte, jag hade fullt upp med att ta mig in i NHL då. Och det var i samband med det där frimärket jag var riktigt sjuk också, så det var nog ”jag skiter fullständigt i några frimärken nu, jag försöker hålla mig vid liv”.

Kolla frimärket – det är en blå tröja med nummer elva på i stället för Hirschs röda tröja med en etta på. Det finns en förklaring till det också. Foto: OKÄND Hirsch under spelarkarriärens sista stopp: Malmö. Foto: ULF RYD / KVP

Men med tiden blev det nåt kul med frimärket även för Hirsch. Som den där gången när han var med Timrå och spelade borta mot Leksand. Från läktaren hördes gap om ”frimärket, frimärket, frimärket” på knackig engelska.

– Jag kollade upp och sa åt honom: ”Du vet, varje gång du använder det där frimärket är det som att du slickar mig i baken, det vet du, va?”

Nya livet efter karriären: ”Ska inte ljuga...”

Efter spelarkarriären hade Hirsch jobb som målvaktstränare och som tv-expert, men nu har han lagt hockeyjobben bakom sig. Han driver podden ”Blindsided” tillsammans med psykologen Diane McIntosh där fokus ligger på sport och mental hälsa, han föreläser och nu är det fullt upp med boklanseringen.

Han går fortfarande i terapi. Inte varje dag, det kan vara någon gång i månaden.

– Så kommer det nog vara resten av livet. Det är bara så det är. Det kan vara av olika anledningar, inte bara för OCD. Men jag har ett riktigt bra liv nu, jag kan inte klaga. Är det svårt ibland? Ja, jag ska inte ljuga, visst är det så. Men vem har inte det?