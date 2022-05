Henrik Lundqvist anslöt till två andra gamla NHL-spelare, Anson Carter och Rick Tocchet, i TNT-studion i Atlanta för att kommentera nattens match.

– Det mest intressanta nu är hur Colorado svarar på den här förlusten i den sjätte matchen i St.Louis om två dagar med tanke på lagets historia i slutspelet under de senaste åren, sa Henke.

Vad som var på väg att bli en supershow av Avalanches centerstjärna Nathan MacKinnon slutade i stor besvikelse.

MacKinnon bjöd hemmapubliken i Ball Arena på ett hattrick och hans tredje fullträff, som gav laget ledningen med 4-3 med knappt tre minuter kvar var ett solonummer á la Connor McDavid.

MacKinnon tog fart i egen zon och åkte förbi Jordan Kyrou i mittzonen för att sedan runda Bluesbacken Nick Leddy i den vänstra tekningscirkeln och sprätta upp pucken i nättaket bakom Ville Husso.

St. Louis besegrade Colorado

Kvitteringen av Robert Thomas defter 19.04 tog matchen till förlängning och där dök en oväntad hjälte upp.

Tyler Bozak, som bara hade spelat drygt sju minuter under hela matchen, fick tag på pucken strax innanför den offensiva blå linjen och skickade i väg ett slagskott, som flög in under plockhandsken på Coloradomålvakten Darcy Kuemper.

Matchklockan visade på 3.38 minuter av förlängningen och det blev tyst bland de 18 117 hemmafansen i Denver.

Blues hade vänt två underlägen och vunnit ”måste-matchen” för att överleva i den här kvartsfinalen, som Colorado nu leder med 3-2 i matcher.

Gabriel Landeskog var en av hemmalagets målskyttar, han styrde in 3-0-målet tidigt i den andra perioden. Det var svenskens 6:e mål i årets Stanley Cup.

Men innan mittenperioden var över hann Vladimir Tarasenko reducera till 1-3.

– Det var nog ett väldigt viktigt mål för St. Louis. Att kunna gå in i omklädningsrummet till den andra pausen och veta att man hade spräckt nollan och bara låg under med två mål måste ha gjort Bluesspelarna taggade, menade Henrik Lundqvist.

Föll – trots MacKinnons show

MacKinnon var utan konkurrens banans bäste spelare med sina tre mål och en assist, men han var inte särskilt nöjd efteråt.

– Nej, det spelar ingen roll nu. Vi måste stänga den här matchserien nu. Vi måste bli bättre på att slita och vinna närkamper i avgörande lägen. Vi får en ny chans att ta hem det här i St. Louis på fredag, sa MacKinnon och försökte titta framåt.

Coloradocoachen Jared Bednar hade förklaringen klar över hur segern kunde glida hans Avalanche ur händerna.

– De (St. Louis) var mer desperata än oss under den andra halvan av matchen. Vi gjorde några ödesdigra misstag i egen zon av gammal vana, som kostade oss matchen.

Henke funderade i tv-studion hur Landeskog och hans lagkamrater känner sig just nu.

– Det blir en lång natt i Denver för spelarna. Nu känner de pressen att behöva vinna i St. Louis för jag tror att de inte vill komma tillbaka hem och känna pressen av att behöva vinna en sjunde och avgörande match.