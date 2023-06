Charles Barkley, 60, var en All Star-spelare 11 gånger i NBA och tog OS-guld både 1992 och 1996 under sin basketkarriär.

Efter tiden som spelare har han varit tv-expert under basketsändningar, men Barkley har också ett omvittnat hockeyintresse, och eftersom det är ”hans” kanal TNT som sänder Stanley Cup-finalen dök ”Chuck” upp under försnacket inför match fyra mellan Florida och Vegas under natten mot söndag, svensk tid.

Tillsammans med bland andra Henrik Lundqvist och Wayne Gretzky snackade Barkley upp matchen, och basketprofilen hyllade Gustav Forslings Florida Panthers.

– Det har varit otroligt. De slog ut Boston, de har slagit ut Toronto och Carolina. Vinner de det här är det nåt av det största i historien.

Barkley om viktraset

Men expertpanelen i TNT hann med andra ämnen också. Paul Bissonnette hade sett Barkley träna i hotellgymmet och var imponerad:

– Du ser så bra ut, ”Chuck”, du har gått ner i vikt! Ska du göra comeback?! utbrast ”Biz”.

– Haha, nej, det blir ingen comeback. Men jag har gått ner nästan 30 kilo, svarade Barkley.

– Min doktor sa att jag var fet. Och så sa hon ”det finns inte så många gamla tjocka personer, det finns bara tjocka unga personer – du måste skärpa dig annars kommer du inte vara med så mycket längre”, så därför har jag tagit tag i det här.

Barkley berättade att han förutom träningen har använt läkemedlet Mounjaro, en produkt som liknar trendbantarmedlet Ozempic. (Båda är framtagna för att behandla diabetes.)

Enligt People har Barkley berättat han att han gått från 160 kilo ner till strax över 130. Han siktar på att bli av med ytterligare nästan tio kilo.

Barkleys om Henkes utseende

Innan Barkley lämnade studion han hann dela ut en liten diss mot Henrik Lundqvist – vars utseende kommit upp under en middagsdiskussion med TNT-kollegan ”Biz”.

– Bissonnette förstörde min middag i går kväll. Han försökte få det att Henrik ser bättre än Tom Brady! Han är inte snyggare än Tom Brady!

– Vad snackar du om? Har du ögon att se med, Chuck? Hur mycket betalade Brady dig för att säga det? svarade Bissonnette.

– Du är en stilig karl, Henrik, men du är ingen Tom Brady avslutade Barkley.

Henke, han bara garvade.