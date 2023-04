Carolina vidare – Islanders utslaget

Stastny skickade i väg ett chansskott längs den förlängda mållinjen från höger och kunde till sin glädje se pucken smita in bakom Islandersmålvakten Ilja Sorokin via hans högra skridsko.

Det var Paul Stastnys tredje fullträff i årets playoff. Ett tufft slut på en bra insats av Sorokin, som räddade 39 skott under matchen.

New York Islanders hade länge ledningen sedan Cal Clutterbuck gjort 1-0 i mitten av den första perioden.

Den ledningen stod sig fram till 9.24 minuter av den tredje perioden innan Sebastian Aho kvitterade.

Carolina slog ut NY Islanders

Carolina vann åttondelsfinalen med 4-2 i matcher och får nu möta segraren mellan New Jersey Devils och New York Rangers. Den matchserien leder Devils med 3-2 inför lördagens sjätte möte i Madison Square Garden i New York.

Med Islanders utslaget är tre ytterligare svenskar lediga för VM-spel med Tre Kronor om förbundskapten Sam Hallam är intresserad.

Backen Sebastian Aho och forwardarna Pierre Engvall och Simon Holmström har nu spelat färdigt för säsongen i Nordamerika.