Buffalo sågas – trots Dahlins nya briljans

LOS ANGELES. Buffalo är i desperat behov av vinster för att kunna klättra upp på en slutspelsplats.

Man fick en drömstart borta mot Toronto i natt, svensk tid, när Jack Eichel kunde göra 1-0 i powerplay i slutminuten av den första perioden.

Men sedan somnade man in under mittenperioden och släppte in fyra raka mål.

– Där visar Buffalo att man inte är något bra lag, sågade förre NHL-spelaren Jeff O'Neill i tv-studion hos TSN.