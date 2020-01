SportExpressen valde ut fem svenska spelare som är nära sammankopplade med Gretzky och bad honom kommentera vad de betytt för honom.

Vi frågade sedan de utvalda svenskarna om hur det var att spela med hockeyvärldens största stjärna genom tiderna och vilken relation de hade med Gretzky på och utanför isen.

Willy Lindström: ”Trodde det var ett skämt”

Låt oss börja med Willy Lindström, som efter ett antal framgångsrika år i WHA och NHL med Winnipeg Jets blev trejdad till Edmonton Oilers när laget var på väg att ta över NHL i början av 80-talet.

Så här säger Gretzky om Willy Lindström:

– Willy hade en helt fantastiskt mjuk skridskoåkning och han gick ju under smeknamnet ”Willy the Wisp”. Det lät som en visp när han tog sig fram. Han var en stor del i Edmontons framgångar under de första åren och är än i dag en mycket god vän till mig.

Willy blev trejdad från Winnipeg till Edmonton tre timmar före deadline 1983.

– Jag minns att vi var på flygplatsen i Vancouver när Jets general manager John Ferguson kom fram till mig och sa att jag skulle gå bort till telefonen och prata med Glen Sather, som sökte mig. Jag trodde det var ett skämt och svarade 'Nej, nej, sluta nu'. Jag ville absolut inte lämna Winnipeg, där vi hade bott i åtta år och hade köpt hus, men när jag förstod att jag skulle få spela med Gretzky ändrade jag snabbt inställning.

Vad sa Glen Sather?

– Han sa att han ville se mig på isen i Edmonton nästa morgon. Allt gick så snabbt, jag tvingades be min hustru Britt ta hand om allt hemma i Winnipeg och flög direkt till Edmonton.

Hur var den första tiden i Oilers?

– Jag spelade ihop med Wayne till en början, men sedan blev min fasta plats i en kedja med Mark Messier och Glenn Anderson. Inget dåligt sällskap, det heller. Jag fick vara med och vinna Stanley Cup 1984 och 1985 och det är otroliga minnen.

– Min hustru Britt är fortfarande nära vän till Waynes dåvarande flickvän Vicky.

Gretzky hyllar Kent Nilsson

Kent Nilsson kom till Edmonton Oilers på ”trading deadline” 1987 och förstärkte ett redan stjärnfullt Oilers inför slutspelet.

Gretzky om ”The Magic Man”:

– Kenta är den största talang jag spelade med under hela min karriär. Han var en lirare i alla avseenden och kunde göra saker på isen, som jag bara drömde om att lyckas med. Dessutom var han en skön kille att ha omkring sig.

Kenta fick vara med och vinna Stanley Cup med Edmonton 1987. Han säger så här om Gretzkys hyllning av honom:

– Det är snällt av Wayne att säga så om mig. Jag bodde hemma hos honom under den första månaden i Edmonton och det var en fantastisk tid.

Du hade smeknamnet ”Magic Man”, hur var det att se Gretzky på isen varje dag?

– Åh, han var helt otrolig i vartenda byte. Det fanns liksom inget stopp på honom. Han var alltid bäst.

Vad gjorde ni utanför rinken under din tid i Oilers?

– Inte mycket. Det var bara hockey som gällde i Edmonton. Det fanns inte så mycket annat att göra.

Du bildade huvuddelen av tiden kedja ihop med Mark Messier och Glenn Anderson, hur var det?

– Vi startade varje match tillsammans och vi passade så bra ihop både på och utanför isen. Att spela i Oilers är den bästa känslan jag haft någonsin under hockeykarriären.

Du blev NHL-mästare det året, vad minns du från segermatchen?

– När Anderson gjorde 3-1-målet i den sjunde och avgörande matchen mot Philadelphia, och vi visste att vi skulle vinna, var det en obeskrivlig känsla.

Gretzkys hjärta klappar hårt för Edmonton trots att han även spelade i Los Angeles Kings och New York Rangers. Här en intervju från 2018.

Tomas Sandström: ”Jag var oerhört nervös”

Tomas Sandström hade spelat fyra säsonger i New York Rangers när LA Kings trejdade till sig svensken och Tony Granato i januari 1990 för att skapa en vass förstakedja med Gretzky.

Så här säger Gretzky om ”Tommie Gun”, som Sandström kallades för sitt hårda skott:

– Jag älskade att spela tillsammans med Tomas, därför att han alltid offrade sig för laget. Oj, så mycket stryk han tog framför motståndarkassen. Motståndarna spelade ofta brutalt hårt mot honom, men han bara körde på. Det var mitt jobb att få fram passningarna till Tomas, så att han skulle få utrymme för sitt hårda och välplacerade skott. Han missade sällan.

Tomas Sandström minns tiden med Gretzky som en lycklig saga även om man föll i Stanley Cupfinalen mot Montreal 1993:

– Jag var oerhört nervös inför den första matchen i Gretzkys kedja, men han sa att jag och Tony bara skulle fortsätta att spela som vi hade gjort i Rangers. Att han skulle anpassa sig till oss. Tänk dig att Gretzky säger något sånt till dig? Men sådan var han. En snällare och mer generös stjärna har jag aldrig träffat. Han gick aldrig för sig själv utan gillade att vara en del av gänget. När vi spelade kort under resorna, så var Gretzky alltid med. Han gillade det där surret, som finns i ett hockeylag på resa, berättar Tomas.

”Han kan ju hockey – så han har så klart rätt”

Niklas Sundström hade gjort en säsong i New York Rangers när Gretzky kom till laget inför säsongen 1996-97.

De blev snabbt ett radarpar.

Gretzky om ”Susse”:

– Niklas är nog tillsammans med Jari Kurri den bäste tvåvägsspelare jag hade förmånen att ha som kedjekamrat i NHL. Han var en oerhört intelligent spelare och det var ett nöje att bilda kedja med honom i New York Rangers under några år. Han läste spelet så väl, man kunde alltid lita på att Niklas var på rätt plats i rätt tid.

När Sundström, som bar smeknamnet ”Prinsen av New York” under sin tid med Kung Gretzky, får höra det, säger han:

– Självklart är det jäkligt kul att få höra beröm från världens bäste. Han kan ju hockey, så han har så klart rätt, haha...

Vad minns du av tiden i Gretzkys kedja?

– Att det var jävligt coolt att få vara med om en sådan grej under tiden i NHL. Gretzky kom till Rangers inför mitt andra år i klubben och att som 21-åring få chansen under campen att bilda kedja med honom var naturligtvis väldigt stort. Vi klickade direkt och ledningen behöll mig sedan i hans kedja.

Var han ner i egen zon och visade sig några gånger eller tog du hand om allt defensivt jobb i kedjan?

– Jodå, han kom ner och vände några gånger. Men hans spelstil var ju fokuserad på den grymma offensiv han besatte. Tredje länk i kedjan under ett av åren var Luc Robitaille och vi tre fungerade väldigt bra tillsammans.

Någon speciell händelse du minns från tiden med Gretzky?

– Vid ett tillfälle när jag stod placerad framför kassen i en match mot New Jersey slog han medvetet en passning perfekt via burgaveln som jag kunde göra mål på. Jag hade sett honom träna på den där specialaren några gånger, men plötsligt under en match gjorde han den när jag stod i skottsektorn. Det var sjukt snyggt. Man fick alltid vara beredd på att vad som helst kunde hända när han hade pucken, säger Susse.

Ulf Samuelsson fick Gretzky att gråta

Ulf Samuelsson kom till New York Rangers säsongen 1995-96 och blev snabbt en nära kompis till Gretzky.

”The Great One” säger så här om Uffe:

– Jag har inte sett många som ville vinna så starkt som Ulfie. Han gillade att tävla, det gällde på träningarna också. Och sådan var även min mentalitet. När man var på rinken, så jobbade man maximalt. Det fanns inga ursäkter.

Samuelsson och Gretzky är nära vänner än i dag och håller regelbunden kontakt.

– Under våra år tillsammans i New York gick vi ofta ut och käkade middag på Manhattan efter matcherna tillsammans med våra fruar. Hans hustru Janet och min Jeanette kom också bra överens och vi hade kul ihop, ofta tillsammans med andra lagkamrater och deras respektive.

Du hade blivit trejdad till Detroit vintern 1999 och fanns inte med på isen när Gretzky gjorde sin sista match i NHL i april?

– Nej, men jag gick skadad då och Red Wings gav mig tillstånd att åka till New York för att få vara med i Madison Square Garden när Wayne spelade sin sista match. Han visste inte om att jag var där förrän jag kom ner till båset när han efter matchen mot Pittsburgh tog sitt farväl till fansen ute på isen. Plötsligt såg han mig och åkte fram till sargkanten och kramade om mig. Då kom tårarna för oss båda. Det var ett väldigt känslofyllt ögonblick.

LÄS MER: Sensationella bytet som skakade hockeyvärlden