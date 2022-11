Börje Salming på plats i Toronto inför hyllningen

Efter många funderingar och förberedelser bestämde sig familjen Salming.

Det blir en resa till Toronto, trots allt.

– För varje dag Börje ger tummen upp för att åka, då är hela familjen fast besluten att åka. Säger han dagen innan att han inte vill åka, då åker vi inte. Det är på den nivån vi ligger, sa Börjes fru Pia Salming nyligen till Expressen.

Den ALS-drabbade 71-åringen har ikonstatus i den hockeytokiga staden, står staty utanför arenan och har sitt tröjnummer hängande i taket.

Under fredagen och lördagen ska han hyllas av Toronto Maple Leafs i samband med lagets två hemmamatcher i NHL. Enligt NHL-reportern Chris Johnston kommer han under fredagen hyllas tillsammans med andra Hall of Fame-medlemmar.

Lördagen är helt vigd åt Salming.

När Expressen pratade med Maple Leafs-presidenten Brendan Shanahan bekräftade han planerna.

– Vi planerar så mycket som vi kan, men samtidigt vet vi att i slutändan blir det en fråga för den dagen: Hur mår Börje då, och vad vill och kan han vara med på? Så jag kan inte vara så detaljerad, för det är upp till Börje, sa han.

Börje Salming på plats i Toronto

Den trefaldige Stanley Cup-mästaren och olympiske guldmedaljören fortsatte:

– Han var en hjälte för mig när jag växte upp. Och nu, när jag har turen att ha den här rollen, har jag lärt känna flera av de här hjältarna på ett mer personligt plan. Och Börje, han uppfyller alla förväntningar och förhoppningar man kan ha.

Nu är Salming med familj på plats i Toronto.

På sociala medier har såväl dottern Bianca som fotografen Jenny Unnegård lagt upp klipp och bilder. Där syns Börje Salming sittande i en rullstol omgiven av sina familjemedlemmar.

En annan anledning till att man rest hela vägen till Kanada är att kunna ta hem mer av den bromsmedicin som ännu inte är tillgänglig i Sverige.