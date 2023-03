”Bland det största som man kan vara med om”

Turneringen English Football League Trophy är en utslagsturnering där lagen i trejde- och fjärdeligan deltar (League One och League Two, alltså), plus 16 stycken U21-lag från Premier League och Championship är med. Den räknas som den tredje mest prestigefulla cupen i England efter FA-cupen och ligacupen.

På vägen till final har Plymouth slagit ut i tur och ordning Charlton, AFC Wimbledon, Bristol Rovers och Cheltenham Town.

I finalen den 2 april väntar Bolton Wanderers.