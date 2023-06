William Karlsson och hans hustru Emily fanns förstås också med på en av bussarna.

Vegas Golden Knights har firat klubbens och stadens första Stanley Cup sedan de gick av isen på onsdagsmorgonen, svensk tid, efter 9-3-segern över Florida Panthers i den femte finalmatchen.

Ägaren Bill Foley bjöd sedan hela laget med anhöriga och alla anställda i klubben till sin ranch, Deer Lodge i delstaten Montana, i torsdags morse.

Det krävdes fyra chartrade flygplan för att transportera hela festgänget från Las Vegas till Montana, där Foley bjöd på golf, ridning, grillning, poker och musik.

– Festen pågick till soluppgången fredag morgon, berättade Golden Knights hockeyboss, George McPhee, för NHL.com.

Åkte bussar genom Las Vegas

Nattens kortege genom folkmassorna i Las Vegas genomfördes ombord på fyra stora bussar med öppna tak. På bästa Vegasvis bjöds också på trumslagare och dansare.

Lagkaptenen Mark Stone fanns ombord på den första bussen med Stanley Cuppokalen tillsammans med klubbägaren Bill Foley och några av de andra spelarna.

William Karlsson var en av de mest hyllade spelarna i natt, då han är en av de sex lagmedlemmarna som varit med från starten säsongen 2017-18.

De andra fem är Reilly Smith, Jonathan Marchessault, Shea Theodore, Brayden McNabb och William Carrier.

Marchessault vann MVP-priset under slutspelet, Conn Smythe Trophy, och den fanns också med under kortegen.

Kastade presenter till fansen

Spelarna sprutade inte bara champagne över fansen, de kastade också presenter i form av t-shirts, klubbhanddukar, muggar och flaggor från bussarna.

Fansen svarade med att i talkör skrika:

”We have the cup, we have the cup!”

Spelarna bar svarta t-shirts med texten ”The Realm is Uknighted”.

Vegas Golden Knights avslutade paraden inför ett jätteuppbåd av fans utanför hemmaarenan.

Efter tal av Bill Foley, George McPhee och general managern Kelly McCrimmon höll borgmästaren Carolyn Goodman och guvernören Joe Lombardo korta anföranden.

William Karlssons tal hyllas

Sedan var det dags för lagkaptenen Mark Stone att tacka fansen och introducera de sex ”Original Misfits”, där William Karlsson snabbt snodde åt sig mikrofonen.

Med bar överkropp och ett stort leende underhöll han folkmassan en stund – innan Vegas PR-ansvarige plockade mikrofonen från honom och svensken bars av scenen.

– Vi spöade Arizona i första rundan. Jag hade inga poäng, men det är okej... för första året var rätt så jävla bra, sa Karlsson bland annat under sitt tal, med stort jubel som följd.

Svenskens tal spreds snabbt på sociala medier där svensken hyllades för scenerna.

Han avslutade med att dansa på scenkanten till Abbas ”Dancing queen” med en svensk flagga i händerna.

Man kan säga att han gjorde ”en Gabriel Landeskog”, då Colorados svenske lagkapten firade fjolårets mästartitel med bar överkropp och en svensk flagga från scenen i Denver när Avalanche hade blivit mästare.

Och partyt fortsatte in i sena kvällen med konfetti och ett oavbrutet lyftande av den väldiga bucklan på scenen.

Höll minnesstund för offren

Utanför arenan höll man också en minnesstund för de 60 människor som dog under masskjutningen i samband med musikfestivalen Route 91 Harvest Festival den 1 oktober 2017.

Över 850 människor skadades under attentatet, som utfördes av en 64-årige man från Mequite, Nevada, Stephen Paddock.

Han tog livet av sig innan polisen bröt sig på hans hotellrum på 32:a våningen av kasinot Mandalay Bay, som låg i anslutning till festivalområdet.

Med tanke på vad som hände för snart sex år sedan kantrade ett stort polisuppbåd paradvägen och alla gästrum på hotellen i närheten hade undersökts under timmarna före firandet.

Personal ur räddningsmanskapet hyllades på Toshiba Plaza under avslutningen av mästarparaden vid 06-tiden i morse, svensk tid.

På scenen fanns en kopia av det fort som pryder ena kortsidan i T-Mobile Arena.

