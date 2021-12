Bäckströms ilska: ”Det är ett skämt”

Det har länge spekulerats och under tisdagen började flera trovärdiga medier rapportera att OS-hockeyn blir av utan NHL-stjärnorna. Detta med anledning av den ökade smittspridningen som fått NHL att pausa ligan från den 22 december fram till den 27.

Tanken är att de matcherna som skjutits upp nu ska spelas i februari – och det innebar att det blir svårt att släppa spelarna på landslagsuppdrag. Det officiella uttalandet kommer med stor sannolikhet inom ett par timmar.

Bäckström: ”Ett skämt”

Flera spelare har uttryckt en besvikelse – men också förståelse – för NHL:s beslut att inte släppa spelarna till Kina.

– Riktigt tråkigt, då OS är så stort. Men när man lägger korten på bordet framför sig så är det nog rätt beslut. OS är ju så mycket mer än själva matcherna och kan man inte umgås med andra idrottsutövare på plats, och se deras tävlingar eller matcher utan tvingas sitta mer eller mindre inlåst i OS-byn, blir det inte samma upplevelse, säger Anaheim Ducks svenske backstjärna, Hampus Lindholm till SportExpressen.

– Tråkigt som fan, som sagt. Men med tanke på läget med pandemin i världen måste man välja att ta tuffa beslut.

– Ja, är det så att OS-deltagandet ställs in är det ju ett skämt. Man har sett fram om det här i åtta år. Alla spelare som hade en chans att spela OS kommer vara besvikna, säger Washington Capitals storstjärna Nicklas Bäckström till Aftonbladet.

Hedman: ”Kommer göra ont”

Tampa Bayes Steven Stamkos och Victor Hedman är inne på samma spår:

– Jag förstår att ingen kan kontrollera vad som händer i världen just nu, men det är ledsamt. Jag har sett fram emot OS under lång tid. Det här kommer att göra ont under lång tid, säger Hedman till The Athletic.

– Man har drömt om att vinna Stanley Cup och jag har nu kunnat göra det. Du växer upp och vill representera ditt land och vinna guldmedaljen, det är något jag förmodligen inte kommer kunna göra, säger Stamkos enligt The Athletic-journalisten Joe Smith.

TV: Svenske NHL-stjärnan: ”Han är den bäste jag spelat med”