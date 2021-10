Beskedet: Tar plats i Detroit Red Wings

Samtliga 32 NHL-klubbar måste lämna in listan över sina spelartrupper på måndagskvällen, svensk tid.

23 man får plats på listan och när Red Wings tidigare under måndagen meddelade att man inte ger veteranen Bobby Ryan, 34, något kontrakt efter den PTO (Professional Try Out) han haft under träningslägret var det lätt att gissa att den forwardsplatsen gått till Lucas Raymond.

Samma kedja som kaptenen

Den 19-årige svensken har haft en stark försäsong i Hockeytown och klickat i en offensiv kedja tillsammans med lagkaptenen Dylan Larkin och Tyler Bertuzzi.

Raymond draftades av Red Wings i den 1:a rundan som nr 4 förra året.

Några svenskar har de senaste dagarna fått beskedet att de ska börja säsongen i farmarligan AHL.

Bland dem Alexander Holtz i New Jersey Devils och Andreas Wingerli, Colorado Avalanche.