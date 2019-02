LOS ANGELES. Måltorkan är över för Washingtons Nicklas Bäckström, 31.

Efter att ha lämnat isen utan att ha gjort ett enda mål under tolv matcher i februari bjöd han på två fullträffar under söndagens matinéföreställning mot New York Rangers.

Capitals vann matchen med 6-5 efter förlängning..

TV-experterna hyllade Bäckis för hans andra mål på Henrik Lundqvist i matchen.

– Det där är ett av de bästa skotten jag sett Bäckström skjuta någonsin. En raket i plockkrysset bakom Lundqvist, berömde kommentatorn Craig Laughlin i NBC Sports sändning av matchen.