Backlund straffhjälte – Calgary upp i topp

Han är van att få i uppdrag att stoppa motståndarlagets anfallsstjärnor, som Connor McDavid i Edmonton och Crosby i Pittsburgh.

Om den sistnämnde säger Mickis efter nattens match:

– Crosby spelar lite annorlunda. Han är bättre i anfallszonen och oerhört stark där medan McDavids styrka är rushspelet när han kommer med fart. Men man måste spela tajt på båda och göra så att de tvingas spela mycket försvarsspel.

Det blev en tät och dramatisk match mellan Flames och Penguins i Scotiabank Saddledome.

Mycket tack vare suveränt målvaktsspel av Jacob Markström (21 räddningar) och Tristan Jarry (31 räddningar).

– De här två målvakterna tillhör ligans absoluta toppskikt, vilket de visar ikväll. Jarry har haft mer att göra och svarat för några spektakulära räddningar, kommenterade Mike Rupp i tv-studion hos NHL Network.

Det dröjde till 9.44 minuter av den andra perioden innan matchens första fullträff kom och det var veteranforwarden Milan Lucic, som gav Calgary ledningen framspelad av Oliver Kylington.

Oliver är Flames poängbäste back så här långt i höst, hans har efter 21 spelade matcher gjort 13 poäng, 3 mål och 10 assist.

Pittsburghs kvittering dröjde till den andra halvan av den tredje perioden och kom under ett powerplay, där Crosby skickade in en puck på kassen som Jake Guentzel skarvade in förbi Markström.

Krävdes sju rundor

Efter en mållös förlängning kom avgörandet under straffläggningen, som gick till sju rundor innan Flames stod som vinnare.

Johnny Gaudreau (Calgary) och Kris Letang (Pittsburgh) gjorde båda mål under den tredje rundan, men sedan höll både Markström och Jarry tätt fram till den sjunde rundan när Calgarycoachen skickade fram Mikael Backlund.

Mickis placerade ett hårt handledsskott i plockkrysset bakom Jarry och när sedan Brock McGinn fick chansen att kvittera var Markström där och räddade.

Med nattens vinst klättrade Flames förbi Edmonton Oilers och lade beslag på förstaplatsen i NHL:s Pacific division.